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صواريخ "إس-400" الروسية تقود الليرة التركية لمزيد من الانهيار

وسط مخاوف من الدعوات المتصاعدة لعقوبات أمريكية على أنقرة

ما زالت الليرة التركية مستمرة في الانهيار أمام الدولار، في ظل المخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة، إضافة إلى اشتعال المواجهات العسكرية في منطقة القوقاز، والتوتر في علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وتراجعت الليرة مقابل الدولار، اليوم الخميس، لتلامس مستوى منخفضًا قياسيًا بلغته في الجلسة السابقة بفعل تضرر المعنويات بفعل مخاوف مرتبطة بعقوبات أميركية محتملة على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات "إس-400".

وبحلول الساعة 5:06 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار لتختبر أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.

وحسب ما ذكرت "رويترز"، فقد فقدت العملة التركية 25 % من قيمتها هذا العام لأسباب من أبرزها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلّفة في سوق العملة، لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسًا.

ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، إلى فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.

وأثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع قوات من أصل أرميني بمنطقة ناغورني كاراباخ توترا.

وأعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الأربعاء، عن ضرورة لجوء الولايات المتحدة للتعامل بحزم مع أنقرة.

وتساءل "شيف" في تغريدة له على تويتر عما إذا كان ممكنا اعتبار تركيا حليفة فعلية للولايات المتحدة، داعيا إلى التعامل معها من الآن فصاعدا بحزم أكثر.

واتهم "شيف" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإدخال المقاتلين الأجانب الى أذربيجان وتأجيج الصراع في ناغورني كاراباخ، إضافة إلى تعريضه حياة الجنود الأمريكيين في سوريا للخطر.

من ناحية ثانية، تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ باقتراح لإدارة الرئيس ترامب مطالبين إياه بفرض عقوبات على أنقرة نتيجة سياساتها، خصوصا عزمها إجراء تجارب على منظومة "إس-400".

ودعا عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن، والجمهوري جيمس لانكفورد وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى فرض عقوبات على تركيا وفقا للقوانين الأمريكية في حال مضت أنقرة في تنفيذ اختبار هذه المنظومة الصاروخية.

الليرة التركية

الرئيسية/ أخبار العالم

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صواريخ "إس-400" الروسية تقود الليرة التركية لمزيد من الانهيار
سبق

ما زالت الليرة التركية مستمرة في الانهيار أمام الدولار، في ظل المخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة، إضافة إلى اشتعال المواجهات العسكرية في منطقة القوقاز، والتوتر في علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وتراجعت الليرة مقابل الدولار، اليوم الخميس، لتلامس مستوى منخفضًا قياسيًا بلغته في الجلسة السابقة بفعل تضرر المعنويات بفعل مخاوف مرتبطة بعقوبات أميركية محتملة على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات "إس-400".

وبحلول الساعة 5:06 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار لتختبر أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.

وحسب ما ذكرت "رويترز"، فقد فقدت العملة التركية 25 % من قيمتها هذا العام لأسباب من أبرزها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلّفة في سوق العملة، لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسًا.

ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، إلى فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.

وأثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع قوات من أصل أرميني بمنطقة ناغورني كاراباخ توترا.

وأعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الأربعاء، عن ضرورة لجوء الولايات المتحدة للتعامل بحزم مع أنقرة.

وتساءل "شيف" في تغريدة له على تويتر عما إذا كان ممكنا اعتبار تركيا حليفة فعلية للولايات المتحدة، داعيا إلى التعامل معها من الآن فصاعدا بحزم أكثر.

واتهم "شيف" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإدخال المقاتلين الأجانب الى أذربيجان وتأجيج الصراع في ناغورني كاراباخ، إضافة إلى تعريضه حياة الجنود الأمريكيين في سوريا للخطر.

من ناحية ثانية، تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ باقتراح لإدارة الرئيس ترامب مطالبين إياه بفرض عقوبات على أنقرة نتيجة سياساتها، خصوصا عزمها إجراء تجارب على منظومة "إس-400".

ودعا عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن، والجمهوري جيمس لانكفورد وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى فرض عقوبات على تركيا وفقا للقوانين الأمريكية في حال مضت أنقرة في تنفيذ اختبار هذه المنظومة الصاروخية.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
12:19 PM

صواريخ "إس-400" الروسية تقود الليرة التركية لمزيد من الانهيار

وسط مخاوف من الدعوات المتصاعدة لعقوبات أمريكية على أنقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ما زالت الليرة التركية مستمرة في الانهيار أمام الدولار، في ظل المخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة، إضافة إلى اشتعال المواجهات العسكرية في منطقة القوقاز، والتوتر في علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وتراجعت الليرة مقابل الدولار، اليوم الخميس، لتلامس مستوى منخفضًا قياسيًا بلغته في الجلسة السابقة بفعل تضرر المعنويات بفعل مخاوف مرتبطة بعقوبات أميركية محتملة على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات "إس-400".

وبحلول الساعة 5:06 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار لتختبر أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.

وحسب ما ذكرت "رويترز"، فقد فقدت العملة التركية 25 % من قيمتها هذا العام لأسباب من أبرزها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلّفة في سوق العملة، لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسًا.

ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، إلى فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.

وأثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع قوات من أصل أرميني بمنطقة ناغورني كاراباخ توترا.

وأعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الأربعاء، عن ضرورة لجوء الولايات المتحدة للتعامل بحزم مع أنقرة.

وتساءل "شيف" في تغريدة له على تويتر عما إذا كان ممكنا اعتبار تركيا حليفة فعلية للولايات المتحدة، داعيا إلى التعامل معها من الآن فصاعدا بحزم أكثر.

واتهم "شيف" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإدخال المقاتلين الأجانب الى أذربيجان وتأجيج الصراع في ناغورني كاراباخ، إضافة إلى تعريضه حياة الجنود الأمريكيين في سوريا للخطر.

من ناحية ثانية، تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ باقتراح لإدارة الرئيس ترامب مطالبين إياه بفرض عقوبات على أنقرة نتيجة سياساتها، خصوصا عزمها إجراء تجارب على منظومة "إس-400".

ودعا عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن، والجمهوري جيمس لانكفورد وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى فرض عقوبات على تركيا وفقا للقوانين الأمريكية في حال مضت أنقرة في تنفيذ اختبار هذه المنظومة الصاروخية.

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