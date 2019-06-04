#الغيبوبه_ الجماعيه تسجل حضورها بامتياز.. هدوء بالطرقات والنوم إجباري

المتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي وثّقوا الحالة بمقاطع وصور مضحكة

يُطِلّ مصطلح "الغيبوبة الجماعية" الساخر مع كل عام لعيد الفطر، ويتصدر الهاشتاق الترند السعودي بامتياز؛ حيث يوثق المتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي حالة السهر وتأثيرها مع قرب الظهيرة، ويشارك فيه المغردون عبر مقاطع فيديو مضحكة وبصور فكاهية.

وجهت "سبق" تساؤلًا على مَن تأثروا بموجة الغيبوبة وجاءت الإجابة من المواطن وجدي القرشي عن مصطلح "الغيبوبة الجماعية"؛ بأنه مصطلح جاء نظير ما يعانيه السهارى الذين تعودوا على السهر طوال شهر رمضان؛ وبالتالي الساعة البيولوجية في الجسم لا تستطيع أن تقاوم متغيرات أيام العيد لا سيما اليوم الأول الذي يسبقه بذل الكثير من الجهد في التحضير لمناسبة عيد الفطر من شراء الملابس وغيرها من التحضيرات.. ومن هنا تكون الصدمة للجسم عندما تحين الساعة الحادية عشرة ويعلن استسلامه لهذه الغيبوبة الجماعية.

ومن جانبه قال المواطن نايف العتيبي: إن الأمر في غاية الصعوبة عندما تفكر بالنوم في ليلة العيد فالجميع مستيقظ؛ الأطفال والشباب لحضور صلاة العيد ليشارك الأقارب والأصدقاء مناسبة العيد وحضور المناسبات العائلية؛ كما يتفق الجميع على ذلك، بسبب عدم انتظام النوم في 30 يومًا من شهر رمضان المبارك فمن الصعب تغيير المسار في يوم وليلة ويحتاج ذلك إلى عدة أيام.

ويختلف الأمر عند كبار السن؛ فهم لا يزالون مسيطرين غير متأثرين بالغيبوبة الجماعية بسبب استقرار ساعتهم البيولوجية طيلة الشهر الفضيل بالنوم لساعات الليل؛ مما ساهم في مقاومتهم بشكل أفضل من الشباب والأطفال الذين اختلت ساعتهم البيولوجية لديهم؛ الأمر الذي جعلهم يعلنون استسلامهم والدخول في الغيبوبة الجماعية دون مقاومة.

ويتزامن وقت الغيبوبة الجماعية عندما يعم الهدوء الشوارع والطرقات قبيل الظهيرة والدخول في النوم الإجباري متاثرين بالغيبوبة الجماعية، كما يتفق عليها معظم السعوديون؛ ليعودوا بعدها لاستكمال جولات العيد في الفترة المسائية، بعد أخذ قسط من الراحة والنوم؛ حيث يشهد مساء العيد مزيدًا من الزيارات العائلية أو التجول للتنزه والاستمتاع بفعاليات العيد المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.