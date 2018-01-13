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أخضر تحت 23 يكمل جاهزيته لمواجهة قطر.. غدًا

في الجولة الثانية من كأس آسيا

اختتم اليوم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا استعداداته لمباراته أمام قطر غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.

وكانت الحصة التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري قد تركزت على تطبيق اللاعبين تمارين لياقية وتكتيكية، كما شهدت مشاركة مهاجم المنتخب عبدالله الحمدان بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر في أعقاب الحصة التدريبية أمس؛ وذلك بعد الوقوف على إصابته التي تعرض لها أثناء المباراة الماضية أمام منتخب اليابان في الجولة الأولى من كأس آسيا.

المنتخب السعودي المنتخب القطري أولمبياد طوكيو 2020 كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر تحت 23 يكمل جاهزيته لمواجهة قطر.. غدًا
سبق

اختتم اليوم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا استعداداته لمباراته أمام قطر غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.

وكانت الحصة التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري قد تركزت على تطبيق اللاعبين تمارين لياقية وتكتيكية، كما شهدت مشاركة مهاجم المنتخب عبدالله الحمدان بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر في أعقاب الحصة التدريبية أمس؛ وذلك بعد الوقوف على إصابته التي تعرض لها أثناء المباراة الماضية أمام منتخب اليابان في الجولة الأولى من كأس آسيا.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
10:34 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
04:41 AM

أخضر تحت 23 يكمل جاهزيته لمواجهة قطر.. غدًا

في الجولة الثانية من كأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم اليوم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا استعداداته لمباراته أمام قطر غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.

وكانت الحصة التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري قد تركزت على تطبيق اللاعبين تمارين لياقية وتكتيكية، كما شهدت مشاركة مهاجم المنتخب عبدالله الحمدان بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر في أعقاب الحصة التدريبية أمس؛ وذلك بعد الوقوف على إصابته التي تعرض لها أثناء المباراة الماضية أمام منتخب اليابان في الجولة الأولى من كأس آسيا.

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