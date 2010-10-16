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بريطانيا تنكس أعلامها و"جونسون" يهرع لاجتماع.. اعرف السبب

من كنيسة بلفيرس الميثودية ببلدة لي-آن-سي إلى اعتقال "مشتبه فيه"

تم تنكيس الأعلام فوق عدد من المؤسسات الحكومية في لندن، حداداً على النائب البرلماني المحافظ، ديفيد أميس، الذي قتل اليوم الجمعة إثر تعرضه لعملية طعن داخل كنيسة أثناء لقاء انتخابي.

وأكدت وكالة "رويترز"، أن الأعلام نكست فوق مقر رئيس الوزراء البريطاني "داونينغ ستريت" ومبنى البرلمان، بينما أعرب العديد من المشرعين عن صدمتهم إزاء وفاة "أميس" البالغ من العمر 69 عاماً الذي كان برلمانياً مخضرماً، وانتخب في مجلس النواب لأول مرة عام 1983، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وعلى خلفية مقتل أميس، هرع رئيس الحكومة بوريس جونسون إلى العودة للندن من مدينة برستل غرب إنجلترا؛ حيث شارك في اجتماع.


وأكدت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها فيه في الهجوم الذي أودى بحياة "أميس" في كنيسة بلفيرس الميثودية في بلدة لي-آن-سي، غير أن دواع الهجوم لا تزال مجهولة.

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بريطانيا تنكس أعلامها و"جونسون" يهرع لاجتماع.. اعرف السبب
سبق

تم تنكيس الأعلام فوق عدد من المؤسسات الحكومية في لندن، حداداً على النائب البرلماني المحافظ، ديفيد أميس، الذي قتل اليوم الجمعة إثر تعرضه لعملية طعن داخل كنيسة أثناء لقاء انتخابي.

وأكدت وكالة "رويترز"، أن الأعلام نكست فوق مقر رئيس الوزراء البريطاني "داونينغ ستريت" ومبنى البرلمان، بينما أعرب العديد من المشرعين عن صدمتهم إزاء وفاة "أميس" البالغ من العمر 69 عاماً الذي كان برلمانياً مخضرماً، وانتخب في مجلس النواب لأول مرة عام 1983، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وعلى خلفية مقتل أميس، هرع رئيس الحكومة بوريس جونسون إلى العودة للندن من مدينة برستل غرب إنجلترا؛ حيث شارك في اجتماع.


وأكدت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها فيه في الهجوم الذي أودى بحياة "أميس" في كنيسة بلفيرس الميثودية في بلدة لي-آن-سي، غير أن دواع الهجوم لا تزال مجهولة.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
08:04 PM

بريطانيا تنكس أعلامها و"جونسون" يهرع لاجتماع.. اعرف السبب

من كنيسة بلفيرس الميثودية ببلدة لي-آن-سي إلى اعتقال "مشتبه فيه"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تم تنكيس الأعلام فوق عدد من المؤسسات الحكومية في لندن، حداداً على النائب البرلماني المحافظ، ديفيد أميس، الذي قتل اليوم الجمعة إثر تعرضه لعملية طعن داخل كنيسة أثناء لقاء انتخابي.

وأكدت وكالة "رويترز"، أن الأعلام نكست فوق مقر رئيس الوزراء البريطاني "داونينغ ستريت" ومبنى البرلمان، بينما أعرب العديد من المشرعين عن صدمتهم إزاء وفاة "أميس" البالغ من العمر 69 عاماً الذي كان برلمانياً مخضرماً، وانتخب في مجلس النواب لأول مرة عام 1983، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وعلى خلفية مقتل أميس، هرع رئيس الحكومة بوريس جونسون إلى العودة للندن من مدينة برستل غرب إنجلترا؛ حيث شارك في اجتماع.


وأكدت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها فيه في الهجوم الذي أودى بحياة "أميس" في كنيسة بلفيرس الميثودية في بلدة لي-آن-سي، غير أن دواع الهجوم لا تزال مجهولة.

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