النمر: 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء
قال: عدم التحكم فيه يكثر في هذا الفصل مقارنة بالباقية
أكّد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء.
وقال عبر حسابه في تويتر: ركّزوا على مراقبة الضغط في الشتاء، عدم التحكم في الضغط يكثر في فصل الشتاء مقارنة بباقي الفصول الثلاثة.
وأضاف: تغيرات القلب تحدث في فصل الشتاء، حيث ترتفع النبضات ويرتفع الضغط 18 - 20 وتنقبض الشرايين الطرفية، ويزداد استهلاك القلب للأكسجين، وتسارع التنفس.
استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين
الدكتور خالد النمر
النمر: 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-01
أكّد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء.
وقال عبر حسابه في تويتر: ركّزوا على مراقبة الضغط في الشتاء، عدم التحكم في الضغط يكثر في فصل الشتاء مقارنة بباقي الفصول الثلاثة.
وأضاف: تغيرات القلب تحدث في فصل الشتاء، حيث ترتفع النبضات ويرتفع الضغط 18 - 20 وتنقبض الشرايين الطرفية، ويزداد استهلاك القلب للأكسجين، وتسارع التنفس.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:29 AM
النمر: 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء
قال: عدم التحكم فيه يكثر في هذا الفصل مقارنة بالباقية
أكّد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن 5 تغيرات تحدث للقلب خلال فصل الشتاء.
وقال عبر حسابه في تويتر: ركّزوا على مراقبة الضغط في الشتاء، عدم التحكم في الضغط يكثر في فصل الشتاء مقارنة بباقي الفصول الثلاثة.
وأضاف: تغيرات القلب تحدث في فصل الشتاء، حيث ترتفع النبضات ويرتفع الضغط 18 - 20 وتنقبض الشرايين الطرفية، ويزداد استهلاك القلب للأكسجين، وتسارع التنفس.