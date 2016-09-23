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تزامناً مع اليوم الوطني الـ91.. وزارة النقل والخدمات اللوجستية تضيء الجسر المعلق باللون الأخضر

تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ91 للمملكة، قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإضاءة الجسر المعلق في العاصمة الرياض بألوان علم المملكة، ضمن جهودها في تعزيز المشاركة الوطنية والاحتفال باليوم الوطني، ويعد الجسر المعلق أطول جسر معلق في المملكة، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء الجسر المعلق وافتتاحه بشكل رسمي عام 1420هـ - 2000م.
ويبلغ طول الجسر 763 متراً ويتكون من ثلاث أعمدة سفلية بطول (179-405 -179) متراً على التوالي، كما يبلغ عرض الجسر 35.8 متر ويتكون من اتجاهين يفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5.40 متر، حيث تم تصميم الجسر بنظام الأنظمة الحديثة في بناء الجسور.
وتأتي هذه البادرة من الوزارة في إضاءة الجسر المعلق، ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

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تزامناً مع اليوم الوطني الـ91.. وزارة النقل والخدمات اللوجستية تضيء الجسر المعلق باللون الأخضر
سبق

تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ91 للمملكة، قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإضاءة الجسر المعلق في العاصمة الرياض بألوان علم المملكة، ضمن جهودها في تعزيز المشاركة الوطنية والاحتفال باليوم الوطني، ويعد الجسر المعلق أطول جسر معلق في المملكة، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء الجسر المعلق وافتتاحه بشكل رسمي عام 1420هـ - 2000م.
ويبلغ طول الجسر 763 متراً ويتكون من ثلاث أعمدة سفلية بطول (179-405 -179) متراً على التوالي، كما يبلغ عرض الجسر 35.8 متر ويتكون من اتجاهين يفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5.40 متر، حيث تم تصميم الجسر بنظام الأنظمة الحديثة في بناء الجسور.
وتأتي هذه البادرة من الوزارة في إضاءة الجسر المعلق، ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:05 PM

تزامناً مع اليوم الوطني الـ91.. وزارة النقل والخدمات اللوجستية تضيء الجسر المعلق باللون الأخضر

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,516

تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ91 للمملكة، قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإضاءة الجسر المعلق في العاصمة الرياض بألوان علم المملكة، ضمن جهودها في تعزيز المشاركة الوطنية والاحتفال باليوم الوطني، ويعد الجسر المعلق أطول جسر معلق في المملكة، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء الجسر المعلق وافتتاحه بشكل رسمي عام 1420هـ - 2000م.
ويبلغ طول الجسر 763 متراً ويتكون من ثلاث أعمدة سفلية بطول (179-405 -179) متراً على التوالي، كما يبلغ عرض الجسر 35.8 متر ويتكون من اتجاهين يفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5.40 متر، حيث تم تصميم الجسر بنظام الأنظمة الحديثة في بناء الجسور.
وتأتي هذه البادرة من الوزارة في إضاءة الجسر المعلق، ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

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