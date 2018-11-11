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لمعالجة التلوّث البصري .. بلدية "جنوب جدة" تزيل 15 تعدياً و50 حظيرة

منفّذوها لا يمتلكون المستمسكات الشرعية .. وخالفوا الأنظمة والتعليمات

أزالت بلدية الجنوب الفرعية بجدة، 15 تعدياً على أراضٍ حكومية ودون مستمسكات شرعية ومخالفة للأنظمة والتعليمات، إلى جانب إزالة 50 حظيرة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس ممدوح اللحياني؛ قائلاً: إن فرق الرقابة أزالت 12 موقعاً مخالفاً عبارة عن أحواش واقعة بالخُمرة والفضيلة ومخطط الطحلاوي ووادي النبع، إضافة إلى إزالة 3 مستودعات مخالفة بنطاق البلدية.

وفي إطار جهودها لمعالجة التلوّث البصري والبيئي أزالت البلدية 50 حظيرة أغنام شرق جسر السنابل بعد استكمال الإشعارات النظامية بمشاركة شرطة البلدية، كما تمكنت من سحب شاحنات داخل أحد الأحياء التابعة للبلدية.

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لمعالجة التلوّث البصري .. بلدية "جنوب جدة" تزيل 15 تعدياً و50 حظيرة
سبق

أزالت بلدية الجنوب الفرعية بجدة، 15 تعدياً على أراضٍ حكومية ودون مستمسكات شرعية ومخالفة للأنظمة والتعليمات، إلى جانب إزالة 50 حظيرة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس ممدوح اللحياني؛ قائلاً: إن فرق الرقابة أزالت 12 موقعاً مخالفاً عبارة عن أحواش واقعة بالخُمرة والفضيلة ومخطط الطحلاوي ووادي النبع، إضافة إلى إزالة 3 مستودعات مخالفة بنطاق البلدية.

وفي إطار جهودها لمعالجة التلوّث البصري والبيئي أزالت البلدية 50 حظيرة أغنام شرق جسر السنابل بعد استكمال الإشعارات النظامية بمشاركة شرطة البلدية، كما تمكنت من سحب شاحنات داخل أحد الأحياء التابعة للبلدية.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
01:42 PM

لمعالجة التلوّث البصري .. بلدية "جنوب جدة" تزيل 15 تعدياً و50 حظيرة

منفّذوها لا يمتلكون المستمسكات الشرعية .. وخالفوا الأنظمة والتعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أزالت بلدية الجنوب الفرعية بجدة، 15 تعدياً على أراضٍ حكومية ودون مستمسكات شرعية ومخالفة للأنظمة والتعليمات، إلى جانب إزالة 50 حظيرة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس ممدوح اللحياني؛ قائلاً: إن فرق الرقابة أزالت 12 موقعاً مخالفاً عبارة عن أحواش واقعة بالخُمرة والفضيلة ومخطط الطحلاوي ووادي النبع، إضافة إلى إزالة 3 مستودعات مخالفة بنطاق البلدية.

وفي إطار جهودها لمعالجة التلوّث البصري والبيئي أزالت البلدية 50 حظيرة أغنام شرق جسر السنابل بعد استكمال الإشعارات النظامية بمشاركة شرطة البلدية، كما تمكنت من سحب شاحنات داخل أحد الأحياء التابعة للبلدية.

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