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عبر فيديو بـ"لغة الإشارة".. "الداخلية" تبادر بتوعية "الصم" للوقاية من "كورونا"

لفتة لاقت استحسان رواد مواقع التواصل

بادرت وزارة الداخلية بتوعية "الصم" بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك عبر فيديو توعوي بلغة الإشارة، أنتجه مستشفى قوى الأمن، ونشرته وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية على السناب شات وتويتر.

المبادرة الجميلة من الوزارة قدَّمت خلالها طرق الوقاية من كورونا بلغة الإشارة؛ إذ دعت إلى تجنُّب المصافحة، والابتعاد عن التجمعات، والمداومة على غسل اليدين، والالتزام بالعزل المنزلي للقادمين من خارج السعودية.


ولاقت مبادرة الوزارة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالفكرة والمبادرة، واهتمام الوزارة بالصم وكل فئات المجتمع.

وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر فيديو بـ"لغة الإشارة".. "الداخلية" تبادر بتوعية "الصم" للوقاية من "كورونا"
سبق

بادرت وزارة الداخلية بتوعية "الصم" بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك عبر فيديو توعوي بلغة الإشارة، أنتجه مستشفى قوى الأمن، ونشرته وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية على السناب شات وتويتر.

المبادرة الجميلة من الوزارة قدَّمت خلالها طرق الوقاية من كورونا بلغة الإشارة؛ إذ دعت إلى تجنُّب المصافحة، والابتعاد عن التجمعات، والمداومة على غسل اليدين، والالتزام بالعزل المنزلي للقادمين من خارج السعودية.


ولاقت مبادرة الوزارة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالفكرة والمبادرة، واهتمام الوزارة بالصم وكل فئات المجتمع.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:20 AM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:18 AM

عبر فيديو بـ"لغة الإشارة".. "الداخلية" تبادر بتوعية "الصم" للوقاية من "كورونا"

لفتة لاقت استحسان رواد مواقع التواصل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
680

بادرت وزارة الداخلية بتوعية "الصم" بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك عبر فيديو توعوي بلغة الإشارة، أنتجه مستشفى قوى الأمن، ونشرته وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية على السناب شات وتويتر.

المبادرة الجميلة من الوزارة قدَّمت خلالها طرق الوقاية من كورونا بلغة الإشارة؛ إذ دعت إلى تجنُّب المصافحة، والابتعاد عن التجمعات، والمداومة على غسل اليدين، والالتزام بالعزل المنزلي للقادمين من خارج السعودية.


ولاقت مبادرة الوزارة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالفكرة والمبادرة، واهتمام الوزارة بالصم وكل فئات المجتمع.

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