النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يصل إلى البرازيل في زيارةٍ رسمية

تعد الأولى على مستوى ثنائي لوزير خارجية المملكة

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى البرازيل في زيارةٍ رسمية تعد الأولى على مستوى ثنائي لوزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة برازيليا الجوية: رئيس المراسم في وزارة الخارجية البرازيلية الوزير مفوض آلان سيلوس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، وسفير جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلو سوزا ديلا نينا، وعدد من منسوبي وزارة الخارجية البرازيلية وسفارة المملكة لدى البرازيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يصل إلى البرازيل في زيارةٍ رسمية
سبق

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى البرازيل في زيارةٍ رسمية تعد الأولى على مستوى ثنائي لوزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة برازيليا الجوية: رئيس المراسم في وزارة الخارجية البرازيلية الوزير مفوض آلان سيلوس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، وسفير جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلو سوزا ديلا نينا، وعدد من منسوبي وزارة الخارجية البرازيلية وسفارة المملكة لدى البرازيل.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
04:54 PM

وزير الخارجية يصل إلى البرازيل في زيارةٍ رسمية

تعد الأولى على مستوى ثنائي لوزير خارجية المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
391

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى البرازيل في زيارةٍ رسمية تعد الأولى على مستوى ثنائي لوزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة برازيليا الجوية: رئيس المراسم في وزارة الخارجية البرازيلية الوزير مفوض آلان سيلوس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، وسفير جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلو سوزا ديلا نينا، وعدد من منسوبي وزارة الخارجية البرازيلية وسفارة المملكة لدى البرازيل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,356
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,278

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة