النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها.. ومتحدث الصحة يعلن عن تعافي 9120 حالة

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، صباح اليوم الجمعة، اجتماعها التاسع والسبعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (3862174) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1291490) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (269881) حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة؛ وهي (1701) حالة.

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن؛ وهي: جدة (373) حالة، والمدينة المنورة (308) حالة، ومكة المكرمة (246) حالة، والرياض (142) حالة، والدمام (130) حالة، والجبيل (122) حالة، وبيش (75) حالة، والهفوف (68) حالة، والطائف (6(10) حالات، والدرعية (10) حالات، وتبوك (8) حالات، والقنفذة (7) حالات، ووادي الفرع (6) حالات، والزلفي (4) حالات، وصفوى (3) حالات، وبريدة (3) حالات، وأضم (3) حالات، والخرج (3) حالات، الجفر حالتان، وبقيق حالتان، ومهد الذهب حالتان، وصبيا حالتان، وحالة واحدة في كلٍّ من: خميس مشيط، والقطيف، والظهران، والنعيرية، والعيص، وتثليث، والليث، وبلجرشي، والمخواة، وضباء، وأملج وحفر الباطن، وثريبان، عرعر، ووادي الدواسر، وثادق، والدوادمي.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (35432) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (26856) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (141) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1701) 22٪ من الحالات تعود لسعوديين وعددهم (382) حالة، و78٪ لغير سعوديين وعددهم (1319)، و13٪ من الحالات للإناث، وعددهن (229) حالة، و87٪ للذكور وعددهم (1472) حالة.

كما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3٪، والأطفال 4٪، والبالغين 93٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (9120) حالة بإضافة (1322) حالة تعافٍ، وبلغ عدد الوفيات (229) حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر (56) عامًا، و(9) وفيات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وتتراوح أعمارهم بين 25 عامًا و59 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

وأكد العبدالعالي على ضرورة أن يكون الفحص الموسع بشكل دائم؛ كونه فحصًا موسعًا ومبكرًا يبادر بالوصول للمجتمع، قبل أن يصلوا للمستشفيات في حالات التوعك والمرض ومعاناتهم الصحية بسبب الفيروس؛ فالدول التي انتهجت هذا النهج هي الدول التي سجلت حصيلة أقلَّ من المصابين وكانت الأقدر على التحكم في انتشار الحالات بشكل أكبر. والمملكة ولله الحمد من الدول التي اختارت هذا النهج، ومستمرون في ذلك والاستكشاف للوصول إلى الحالات في وقت مبكر.

وقال إن الجائحة على مستوى العالم مستمرة، كما صنفتها منظمة الصحة العالمية، والفيروس لا يزال موجودًا، وكذلك الانتشار مرصود، ولهذا لا بد علينا أن نستمر في القيام بمسؤوليتنا جميعاً في الالتزام بالتعليمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ ومن أهمها عدم تواجدنا في التجمعات والحذر والبعد عنها والبقاء في المنازل والتقليل من الخروج منها إلا للضرورة الملحّة، بالإضافة إلى المحافظة على السلوكيات الصحية كغسل اليدين والبعد عن ملامسة الأسطح، وألا ننسى التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة والرجوع إليها، وأن نتذكر الفئات التي يجب أن نكون حريصين عليها لكونها أعلى عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم؛ استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها.. ومتحدث الصحة يعلن عن تعافي 9120 حالة
سبق

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، صباح اليوم الجمعة، اجتماعها التاسع والسبعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (3862174) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1291490) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (269881) حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة؛ وهي (1701) حالة.

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن؛ وهي: جدة (373) حالة، والمدينة المنورة (308) حالة، ومكة المكرمة (246) حالة، والرياض (142) حالة، والدمام (130) حالة، والجبيل (122) حالة، وبيش (75) حالة، والهفوف (68) حالة، والطائف (6(10) حالات، والدرعية (10) حالات، وتبوك (8) حالات، والقنفذة (7) حالات، ووادي الفرع (6) حالات، والزلفي (4) حالات، وصفوى (3) حالات، وبريدة (3) حالات، وأضم (3) حالات، والخرج (3) حالات، الجفر حالتان، وبقيق حالتان، ومهد الذهب حالتان، وصبيا حالتان، وحالة واحدة في كلٍّ من: خميس مشيط، والقطيف، والظهران، والنعيرية، والعيص، وتثليث، والليث، وبلجرشي، والمخواة، وضباء، وأملج وحفر الباطن، وثريبان، عرعر، ووادي الدواسر، وثادق، والدوادمي.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (35432) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (26856) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (141) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1701) 22٪ من الحالات تعود لسعوديين وعددهم (382) حالة، و78٪ لغير سعوديين وعددهم (1319)، و13٪ من الحالات للإناث، وعددهن (229) حالة، و87٪ للذكور وعددهم (1472) حالة.

كما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3٪، والأطفال 4٪، والبالغين 93٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (9120) حالة بإضافة (1322) حالة تعافٍ، وبلغ عدد الوفيات (229) حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر (56) عامًا، و(9) وفيات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وتتراوح أعمارهم بين 25 عامًا و59 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

وأكد العبدالعالي على ضرورة أن يكون الفحص الموسع بشكل دائم؛ كونه فحصًا موسعًا ومبكرًا يبادر بالوصول للمجتمع، قبل أن يصلوا للمستشفيات في حالات التوعك والمرض ومعاناتهم الصحية بسبب الفيروس؛ فالدول التي انتهجت هذا النهج هي الدول التي سجلت حصيلة أقلَّ من المصابين وكانت الأقدر على التحكم في انتشار الحالات بشكل أكبر. والمملكة ولله الحمد من الدول التي اختارت هذا النهج، ومستمرون في ذلك والاستكشاف للوصول إلى الحالات في وقت مبكر.

وقال إن الجائحة على مستوى العالم مستمرة، كما صنفتها منظمة الصحة العالمية، والفيروس لا يزال موجودًا، وكذلك الانتشار مرصود، ولهذا لا بد علينا أن نستمر في القيام بمسؤوليتنا جميعاً في الالتزام بالتعليمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ ومن أهمها عدم تواجدنا في التجمعات والحذر والبعد عنها والبقاء في المنازل والتقليل من الخروج منها إلا للضرورة الملحّة، بالإضافة إلى المحافظة على السلوكيات الصحية كغسل اليدين والبعد عن ملامسة الأسطح، وألا ننسى التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة والرجوع إليها، وأن نتذكر الفئات التي يجب أن نكون حريصين عليها لكونها أعلى عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم؛ استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
06:34 PM

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها.. ومتحدث الصحة يعلن عن تعافي 9120 حالة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
13,953

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، صباح اليوم الجمعة، اجتماعها التاسع والسبعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (3862174) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1291490) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (269881) حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة؛ وهي (1701) حالة.

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن؛ وهي: جدة (373) حالة، والمدينة المنورة (308) حالة، ومكة المكرمة (246) حالة، والرياض (142) حالة، والدمام (130) حالة، والجبيل (122) حالة، وبيش (75) حالة، والهفوف (68) حالة، والطائف (6(10) حالات، والدرعية (10) حالات، وتبوك (8) حالات، والقنفذة (7) حالات، ووادي الفرع (6) حالات، والزلفي (4) حالات، وصفوى (3) حالات، وبريدة (3) حالات، وأضم (3) حالات، والخرج (3) حالات، الجفر حالتان، وبقيق حالتان، ومهد الذهب حالتان، وصبيا حالتان، وحالة واحدة في كلٍّ من: خميس مشيط، والقطيف، والظهران، والنعيرية، والعيص، وتثليث، والليث، وبلجرشي، والمخواة، وضباء، وأملج وحفر الباطن، وثريبان، عرعر، ووادي الدواسر، وثادق، والدوادمي.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (35432) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (26856) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (141) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1701) 22٪ من الحالات تعود لسعوديين وعددهم (382) حالة، و78٪ لغير سعوديين وعددهم (1319)، و13٪ من الحالات للإناث، وعددهن (229) حالة، و87٪ للذكور وعددهم (1472) حالة.

كما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3٪، والأطفال 4٪، والبالغين 93٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (9120) حالة بإضافة (1322) حالة تعافٍ، وبلغ عدد الوفيات (229) حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر (56) عامًا، و(9) وفيات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وتتراوح أعمارهم بين 25 عامًا و59 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

وأكد العبدالعالي على ضرورة أن يكون الفحص الموسع بشكل دائم؛ كونه فحصًا موسعًا ومبكرًا يبادر بالوصول للمجتمع، قبل أن يصلوا للمستشفيات في حالات التوعك والمرض ومعاناتهم الصحية بسبب الفيروس؛ فالدول التي انتهجت هذا النهج هي الدول التي سجلت حصيلة أقلَّ من المصابين وكانت الأقدر على التحكم في انتشار الحالات بشكل أكبر. والمملكة ولله الحمد من الدول التي اختارت هذا النهج، ومستمرون في ذلك والاستكشاف للوصول إلى الحالات في وقت مبكر.

وقال إن الجائحة على مستوى العالم مستمرة، كما صنفتها منظمة الصحة العالمية، والفيروس لا يزال موجودًا، وكذلك الانتشار مرصود، ولهذا لا بد علينا أن نستمر في القيام بمسؤوليتنا جميعاً في الالتزام بالتعليمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ ومن أهمها عدم تواجدنا في التجمعات والحذر والبعد عنها والبقاء في المنازل والتقليل من الخروج منها إلا للضرورة الملحّة، بالإضافة إلى المحافظة على السلوكيات الصحية كغسل اليدين والبعد عن ملامسة الأسطح، وألا ننسى التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة والرجوع إليها، وأن نتذكر الفئات التي يجب أن نكون حريصين عليها لكونها أعلى عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم؛ استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,189
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة