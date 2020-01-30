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بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني مكة" يحذّر من أمطار بـ4 محافظات: راقبوا أطفالكم

فيما دعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية والتقلبات تجنّبًا لمخاطر مختلفة

حذّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول؛ حيث يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ منها: (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات)، اليوم الخميس؛ وذلك وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول، ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات؛ وذلك تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأكد "القرني" ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة والتي قد تمر بمجاري السيول، وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لا يوجد بها أمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنين السلامة للجميع.

الدفاع المدني أمطار مكة المكرمة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني مكة" يحذّر من أمطار بـ4 محافظات: راقبوا أطفالكم
سبق

حذّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول؛ حيث يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ منها: (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات)، اليوم الخميس؛ وذلك وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول، ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات؛ وذلك تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأكد "القرني" ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة والتي قد تمر بمجاري السيول، وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لا يوجد بها أمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنين السلامة للجميع.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:17 AM

بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني مكة" يحذّر من أمطار بـ4 محافظات: راقبوا أطفالكم

فيما دعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية والتقلبات تجنّبًا لمخاطر مختلفة

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عبدالله الراجحي - جدة
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حذّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول؛ حيث يُتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ منها: (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات)، اليوم الخميس؛ وذلك وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول، ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات؛ وذلك تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأكد "القرني" ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة والتي قد تمر بمجاري السيول، وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لا يوجد بها أمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنين السلامة للجميع.

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