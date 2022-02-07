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أمانة الرياض تطرح 68 فرصة استثماريّة متنوعة أمام القطاع الخاص

في مختلف أنحاء العاصمة

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح 68 فرصة استثماريّة متنوعة أمام القطاع الخاص في مختلف أنحاء العاصمة ضمن الحزمة الأولى من الفرص المزمع طرحها خلال العام الحالي 2022.

وتهدف الأمانة إلى إشراك القطاع الخاص في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها، إلى جانب تنمية اقتصاد الرياض، وإتاحة فرص استثماريّة لجميع رواد الأعمال المواطنين للاستفادة من الحراك الاقتصادي الذي تشهده العاصمة تماشيًا مع مستهدفاتها الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتضمّنت الفرص الاستثمارية تشغيل وصيانة واستثمار أربعة متنزهات وحدائق عامة، ومركز لوجستي، ومراكز تجارية، ومواقف للسيارات، وورش لتصنيع الحجر والجرانيت والخرسانة الجاهزة، أكشاك ومحال تجارية وبوفيّة، وموقع لسح السيارات والمعدات وحجزها.

كما شملت الفرص مختلف أرجاء مدينة الرياض، ومن أبرزها أحياء طويق، المشاعل، الخير، المهدية، عريض، القادسية، المعيزلية، الصحافة، النسيم الشرقي، المونسية، النرجس، السلي، هيت، الفيصلية، المروة، بدر، حطين، السعادة، اليرموك، نمار، الحائر، الملز.

ويأتي إعلان أمانة منطقة الرياض للفرص الاستثماريّة في إطار حرصها على توفير جميع الخدمات للسكّان والزوار، وتنمية اقتصادات المدينة، وتعزيز جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال، بما يسهم في تنويع الإيرادات الحكومية في نطاق العاصمة.

أمانة الرياض القطاع الخاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض تطرح 68 فرصة استثماريّة متنوعة أمام القطاع الخاص
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح 68 فرصة استثماريّة متنوعة أمام القطاع الخاص في مختلف أنحاء العاصمة ضمن الحزمة الأولى من الفرص المزمع طرحها خلال العام الحالي 2022.

وتهدف الأمانة إلى إشراك القطاع الخاص في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها، إلى جانب تنمية اقتصاد الرياض، وإتاحة فرص استثماريّة لجميع رواد الأعمال المواطنين للاستفادة من الحراك الاقتصادي الذي تشهده العاصمة تماشيًا مع مستهدفاتها الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتضمّنت الفرص الاستثمارية تشغيل وصيانة واستثمار أربعة متنزهات وحدائق عامة، ومركز لوجستي، ومراكز تجارية، ومواقف للسيارات، وورش لتصنيع الحجر والجرانيت والخرسانة الجاهزة، أكشاك ومحال تجارية وبوفيّة، وموقع لسح السيارات والمعدات وحجزها.

كما شملت الفرص مختلف أرجاء مدينة الرياض، ومن أبرزها أحياء طويق، المشاعل، الخير، المهدية، عريض، القادسية، المعيزلية، الصحافة، النسيم الشرقي، المونسية، النرجس، السلي، هيت، الفيصلية، المروة، بدر، حطين، السعادة، اليرموك، نمار، الحائر، الملز.

ويأتي إعلان أمانة منطقة الرياض للفرص الاستثماريّة في إطار حرصها على توفير جميع الخدمات للسكّان والزوار، وتنمية اقتصادات المدينة، وتعزيز جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال، بما يسهم في تنويع الإيرادات الحكومية في نطاق العاصمة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
04:16 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
05:24 PM

أمانة الرياض تطرح 68 فرصة استثماريّة متنوعة أمام القطاع الخاص

في مختلف أنحاء العاصمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح 68 فرصة استثماريّة متنوعة أمام القطاع الخاص في مختلف أنحاء العاصمة ضمن الحزمة الأولى من الفرص المزمع طرحها خلال العام الحالي 2022.

وتهدف الأمانة إلى إشراك القطاع الخاص في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها، إلى جانب تنمية اقتصاد الرياض، وإتاحة فرص استثماريّة لجميع رواد الأعمال المواطنين للاستفادة من الحراك الاقتصادي الذي تشهده العاصمة تماشيًا مع مستهدفاتها الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتضمّنت الفرص الاستثمارية تشغيل وصيانة واستثمار أربعة متنزهات وحدائق عامة، ومركز لوجستي، ومراكز تجارية، ومواقف للسيارات، وورش لتصنيع الحجر والجرانيت والخرسانة الجاهزة، أكشاك ومحال تجارية وبوفيّة، وموقع لسح السيارات والمعدات وحجزها.

كما شملت الفرص مختلف أرجاء مدينة الرياض، ومن أبرزها أحياء طويق، المشاعل، الخير، المهدية، عريض، القادسية، المعيزلية، الصحافة، النسيم الشرقي، المونسية، النرجس، السلي، هيت، الفيصلية، المروة، بدر، حطين، السعادة، اليرموك، نمار، الحائر، الملز.

ويأتي إعلان أمانة منطقة الرياض للفرص الاستثماريّة في إطار حرصها على توفير جميع الخدمات للسكّان والزوار، وتنمية اقتصادات المدينة، وتعزيز جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال، بما يسهم في تنويع الإيرادات الحكومية في نطاق العاصمة.

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200 مليار دولار ..

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