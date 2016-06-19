"الجبير": تقرير مجلس حقوق الإنسان في قضية "خاشقجي" يتضمن تناقضات واضحة

قال: سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن تقرير مجلس حقوق الإنسان في قضية "خاشقجي" يتضمن تناقضات واضحة، وقال "الجبير": سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية بالقول: إن الادعاءات في التقرير الخاص بقضية "خاشقجي" تطعن في مصداقيته.

جاء ذلك في ردّ لـ"الجبير" على تقرير مقررة الأمم المتحدة في قضية مقتل "خاشقجي"، معتبراً أن التقرير يتضمّن تناقضات واضحة.

وقال "الجبير": "لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام".

وأضاف "الجبير" قائلاً: إن قيادة المملكة وجّهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدّت إلى إيقاف الأشخاص المتهمين بالقضية.

وقال "الجبير": المحاكمات في قضية "خاشقجي" يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.