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مالي.. مقتل 3 من الشرطة في هجوم لمسلحين قرب الحدود الموريتانية

وقع بمنطقة قريبة من غابة تعد مخبأ لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة

قُتل ثلاثة عناصر من الشرطة في مالي إثر هجوم لمسلحين على موقع عسكري قرب بلدة ألاتونا في منطقة نيونو، قرب غابة تعد مخبأ لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضح وزير الداخلية المالي ساليف تراوري أن ثلاثة عناصر من الدرك قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة قريبة من الحدود مع موريتانيا.

مالي شرطة مالي تنظيم الاعدة وزير الداخلية المالي ساليف تراوري هجوم مسلح على موقع عسكري

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مالي.. مقتل 3 من الشرطة في هجوم لمسلحين قرب الحدود الموريتانية
سبق

قُتل ثلاثة عناصر من الشرطة في مالي إثر هجوم لمسلحين على موقع عسكري قرب بلدة ألاتونا في منطقة نيونو، قرب غابة تعد مخبأ لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضح وزير الداخلية المالي ساليف تراوري أن ثلاثة عناصر من الدرك قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة قريبة من الحدود مع موريتانيا.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
11:50 PM

مالي.. مقتل 3 من الشرطة في هجوم لمسلحين قرب الحدود الموريتانية

وقع بمنطقة قريبة من غابة تعد مخبأ لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتل ثلاثة عناصر من الشرطة في مالي إثر هجوم لمسلحين على موقع عسكري قرب بلدة ألاتونا في منطقة نيونو، قرب غابة تعد مخبأ لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضح وزير الداخلية المالي ساليف تراوري أن ثلاثة عناصر من الدرك قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة قريبة من الحدود مع موريتانيا.

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