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محافظ جدة يقف على حريق مركز حمادة واحترازات أمنية لمنع المتجمهرين

ارتفاع فرق إطفاء الحريق المتطور بجدة إلى 25 فرقة

وقف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على الحريق المتطور الذي قضى على مركز حمادة بحي الحمراء بغرب المحافظة، ووجه رجال الدفاع المدني ببذل المزيد من الجهد من أجل احتواء الحريق، وقدم شكره لهم على ما بذلوه من سرعة في التجاوب.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه فرق الدفاع المدني على احتواء الحريق ومنعه من الانتشار ارتفع عدد الفرق إلى أكثر من 25 فرقة، في حين دعمت دوريات الأمن والمرور منطقة الحادث ومنعت دخول السيارات.

فيما تمركزت فرق من الهلال الأحمر في منطقة الحادث؛ تحسباً لوجود مصابين، ويواجه فرق الأطفال انفجارات لأسطوانات الغاز التي حالت دون اقتحام الموقع بحثًا عن محتجزين.

كما نجح رجال دوريات الأمن في إحضار 20 صهريجاً من المياه للمساهمة في إطفاء الحريق، وقاموا بعمل شريط ممتد على الشوارع المؤدية لمنطقة الحريق لمنع دخول المتجمهرين لمنطقة الحادث.

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محافظ جدة يقف على حريق مركز حمادة واحترازات أمنية لمنع المتجمهرين
سبق

وقف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على الحريق المتطور الذي قضى على مركز حمادة بحي الحمراء بغرب المحافظة، ووجه رجال الدفاع المدني ببذل المزيد من الجهد من أجل احتواء الحريق، وقدم شكره لهم على ما بذلوه من سرعة في التجاوب.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه فرق الدفاع المدني على احتواء الحريق ومنعه من الانتشار ارتفع عدد الفرق إلى أكثر من 25 فرقة، في حين دعمت دوريات الأمن والمرور منطقة الحادث ومنعت دخول السيارات.

فيما تمركزت فرق من الهلال الأحمر في منطقة الحادث؛ تحسباً لوجود مصابين، ويواجه فرق الأطفال انفجارات لأسطوانات الغاز التي حالت دون اقتحام الموقع بحثًا عن محتجزين.

كما نجح رجال دوريات الأمن في إحضار 20 صهريجاً من المياه للمساهمة في إطفاء الحريق، وقاموا بعمل شريط ممتد على الشوارع المؤدية لمنطقة الحريق لمنع دخول المتجمهرين لمنطقة الحادث.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
10:36 PM

محافظ جدة يقف على حريق مركز حمادة واحترازات أمنية لمنع المتجمهرين

ارتفاع فرق إطفاء الحريق المتطور بجدة إلى 25 فرقة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
7
16,172

وقف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على الحريق المتطور الذي قضى على مركز حمادة بحي الحمراء بغرب المحافظة، ووجه رجال الدفاع المدني ببذل المزيد من الجهد من أجل احتواء الحريق، وقدم شكره لهم على ما بذلوه من سرعة في التجاوب.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه فرق الدفاع المدني على احتواء الحريق ومنعه من الانتشار ارتفع عدد الفرق إلى أكثر من 25 فرقة، في حين دعمت دوريات الأمن والمرور منطقة الحادث ومنعت دخول السيارات.

فيما تمركزت فرق من الهلال الأحمر في منطقة الحادث؛ تحسباً لوجود مصابين، ويواجه فرق الأطفال انفجارات لأسطوانات الغاز التي حالت دون اقتحام الموقع بحثًا عن محتجزين.

كما نجح رجال دوريات الأمن في إحضار 20 صهريجاً من المياه للمساهمة في إطفاء الحريق، وقاموا بعمل شريط ممتد على الشوارع المؤدية لمنطقة الحريق لمنع دخول المتجمهرين لمنطقة الحادث.

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