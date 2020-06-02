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السودان: 147 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة

إجمالي حالات التعافي 1522 بعد شفاء 99 شخصًا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و12 حالة وفاة، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 5137 حالة، متضمنة 298 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى أن حالات التعافي بلغت 99، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 1522 حالة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان: 147 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة
سبق

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و12 حالة وفاة، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 5137 حالة، متضمنة 298 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى أن حالات التعافي بلغت 99، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 1522 حالة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
02:46 PM

السودان: 147 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة

إجمالي حالات التعافي 1522 بعد شفاء 99 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و12 حالة وفاة، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 5137 حالة، متضمنة 298 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى أن حالات التعافي بلغت 99، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 1522 حالة.

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