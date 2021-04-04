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باكستان.. مسلحون يغتالون قاضيًا بمحكمة الإرهاب وعائلتَه

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

قتل مسلحون، اليوم (الأحد)، قاضي محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية في وادي سوات أفتاب أحمد أفريدي وعائلته، أثناء توجههم من المنطقة (شمال غربي البلاد)، إلى العاصمة إسلام آباد؛ بحسب ما ذكر مسؤول في الشرطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن إصابة اثنين من حراس القاضي بجروح خطيرة؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وكلف "أفريدي" قبل شهرين بتولي مسؤولية محاكم مكافحة الإرهاب في وادي سوات، الذي كان خاضعاً لسيطرة طالبان، قبل أن يطردها الجيش من المنطقة في عام 2009.

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باكستان.. مسلحون يغتالون قاضيًا بمحكمة الإرهاب وعائلتَه
سبق

قتل مسلحون، اليوم (الأحد)، قاضي محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية في وادي سوات أفتاب أحمد أفريدي وعائلته، أثناء توجههم من المنطقة (شمال غربي البلاد)، إلى العاصمة إسلام آباد؛ بحسب ما ذكر مسؤول في الشرطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن إصابة اثنين من حراس القاضي بجروح خطيرة؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وكلف "أفريدي" قبل شهرين بتولي مسؤولية محاكم مكافحة الإرهاب في وادي سوات، الذي كان خاضعاً لسيطرة طالبان، قبل أن يطردها الجيش من المنطقة في عام 2009.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
09:25 PM

باكستان.. مسلحون يغتالون قاضيًا بمحكمة الإرهاب وعائلتَه

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل مسلحون، اليوم (الأحد)، قاضي محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية في وادي سوات أفتاب أحمد أفريدي وعائلته، أثناء توجههم من المنطقة (شمال غربي البلاد)، إلى العاصمة إسلام آباد؛ بحسب ما ذكر مسؤول في الشرطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن إصابة اثنين من حراس القاضي بجروح خطيرة؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وكلف "أفريدي" قبل شهرين بتولي مسؤولية محاكم مكافحة الإرهاب في وادي سوات، الذي كان خاضعاً لسيطرة طالبان، قبل أن يطردها الجيش من المنطقة في عام 2009.

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