بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 383,237 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة. وبيّنت الإحصائية أن 33,901 حاج قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 793 حافلة، في حين سجّل وصول 10 مركبات أخرى تقلّ 371 حاجاً، فيما غادر المدينة المنورة أمس 31,761 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم، فيما بلغت نسبة إشغال الإسكان 46%. وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 161,959حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 193,245 حاجاً.

بعد أن أدوا مناسكهم.. وصول أكثر من 383 ألف حاج إلى المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-09-04 بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 383,237 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبيّنت الإحصائية أن 33,901 حاج قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 793 حافلة، في حين سجّل وصول 10 مركبات أخرى تقلّ 371 حاجاً، فيما غادر المدينة المنورة أمس 31,761 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم، فيما بلغت نسبة إشغال الإسكان 46%.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 161,959حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 193,245 حاجاً.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439 09:43 AM

اخر تعديل 05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 03:20 PM

بعد أن أدوا مناسكهم.. وصول أكثر من 383 ألف حاج إلى المدينة المنورة وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي





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بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 383,237 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبيّنت الإحصائية أن 33,901 حاج قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 793 حافلة، في حين سجّل وصول 10 مركبات أخرى تقلّ 371 حاجاً، فيما غادر المدينة المنورة أمس 31,761 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم، فيما بلغت نسبة إشغال الإسكان 46%.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 161,959حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 193,245 حاجاً.