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بعد أن أدوا مناسكهم.. وصول أكثر من 383 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 383,237 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.
وبيّنت الإحصائية أن 33,901 حاج قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 793 حافلة، في حين سجّل وصول 10 مركبات أخرى تقلّ 371 حاجاً، فيما غادر المدينة المنورة أمس 31,761 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم، فيما بلغت نسبة إشغال الإسكان 46%.
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 161,959حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 193,245 حاجاً.

موسم الحج 1439هـ الحج 1439هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أن أدوا مناسكهم.. وصول أكثر من 383 ألف حاج إلى المدينة المنورة
سبق

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 383,237 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.
وبيّنت الإحصائية أن 33,901 حاج قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 793 حافلة، في حين سجّل وصول 10 مركبات أخرى تقلّ 371 حاجاً، فيما غادر المدينة المنورة أمس 31,761 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم، فيما بلغت نسبة إشغال الإسكان 46%.
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 161,959حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 193,245 حاجاً.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
09:43 AM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:20 PM

بعد أن أدوا مناسكهم.. وصول أكثر من 383 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
1,707

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 383,237 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.
وبيّنت الإحصائية أن 33,901 حاج قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 793 حافلة، في حين سجّل وصول 10 مركبات أخرى تقلّ 371 حاجاً، فيما غادر المدينة المنورة أمس 31,761 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم، فيما بلغت نسبة إشغال الإسكان 46%.
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 161,959حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 193,245 حاجاً.

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