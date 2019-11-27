فيديو مروع.. شاهد كيف خاطَرَ أب بحياته لإنقاذ طفلته؟

لحظة اقتحام سيارة لسوبر ماركت في الصين

في فيديو مروع، وقف أب صيني مُخاطرًا بحياته في مواجهة سيارة رباعية الدفع، ودفع بيده ابنته الصغيرة بعيدًا عن طريق السيارة التي كانت تندفع نحوهما بسرعة داخل "سوبر ماركت"، بمدينة جينغتشو وسط الصين.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع يوم 2 أغسطس الماضي، بمدينة جينغتشو في مقاطعة هوبي وسط الصين؛ لكن الشرطة لم تنشر فيديو الحادث إلا هذا الأسبوع.

ويُظهر شريط الفيديو، سيارة سوداء رباعية الدفع، وهي تسير بسرعة كبيرة وتندفع نحو السوبر ماركت الذي تملكه الأسرة، وفي الداخل كان الأب يقف بجوار ابنته عندما لمح السيارة قادمة، وأدرك أن قائدها قد فَقَد السيطرة عليها، وفي تلك اللحظة لم يفكر الأب سوى بطفلته؛ فاستجمع كل قواه، ودفعها بعيدًا عن طريق السيارة، التي اقتحمت المكان وحطمته، وأصبح الأب فقط في طريق السيارة، وتعرض للضربة القوية، وبالفعل نجت ابنته، التي نسمع صوتها من تحت الأنقاض عقب الاقتحام، وهي تتساءل بصوت خائف: "أبي.. هل أنت بخير؟"، ولم تطمئن حتى جاءها صوت الأب: "نعم يا ابنتي أنا بخير.. هل أنت بخير؟".

وقالت الشرطة: لم يصب أحد في الحادث؛ لكن المحل والسيارة بالخارج أصيبا بأضرار شديدة، وقد تم القبض على قائد السيارة "زاهاو"، الذي اتضح أنه كان يقودها تحت تأثير الخمر، ووجهت له عدة تهم في انتظار محاكمته.