اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن 26 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المتعلقة بالألعاب، إلى 430 حالة منذ أول يوليو.
أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المتعلقة بالألعاب، إلى 430 حالة منذ أول يوليو.
أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المتعلقة بالألعاب، إلى 430 حالة منذ أول يوليو.
أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المتعلقة بالألعاب، إلى 430 حالة منذ أول يوليو.