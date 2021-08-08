النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن 26 إصابة جديدة بكوفيد-19

ارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا إلى 430 حالة

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المتعلقة بالألعاب، إلى 430 حالة منذ أول يوليو.

الرئيسية/ محطات

اعلان
اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن 26 إصابة جديدة بكوفيد-19
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المتعلقة بالألعاب، إلى 430 حالة منذ أول يوليو.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
09:31 AM

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن 26 إصابة جديدة بكوفيد-19

ارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا إلى 430 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
220

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المتعلقة بالألعاب، إلى 430 حالة منذ أول يوليو.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,507
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,282
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,222

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة