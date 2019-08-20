النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشراري" يتفقد مشاريع طريق الرديف الشمالي بعسير

أنذر مقاولًا وسحب مشروعًا من آخَرَ متعثر

تفقّد المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة عسير، المهندس مطلق الشراري، يرافقه عدد من مديري الإدارات الفنية، مشاريع طريق الرديف الشمالي؛ لمتابعة سير العمل بها.
ورصد "الشراري" خلال الجولة، عددًا من الملاحظات؛ منها تأخر سير العمل بأحد المشاريع؛ وهو ما استدعى إنذار المقاول إنذارًا نهائيًّا؛ سيتم بعده البدء بإجراءات السحب؛ بينما بدأت إجراءات السحب لأحد المشاريع بعد استنفاد المقاول جميع الفرص التي أتيحت له.

وأشار المهندس "الشراري" إلى أن وزارة النقل بتوجيه من الوزير الدكتور نبيل العامودي، ومتابعة نائبه لشؤون الطرق، المهندس بدر الدلامي، لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المُبرمة معهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشراري" يتفقد مشاريع طريق الرديف الشمالي بعسير
سبق

تفقّد المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة عسير، المهندس مطلق الشراري، يرافقه عدد من مديري الإدارات الفنية، مشاريع طريق الرديف الشمالي؛ لمتابعة سير العمل بها.
ورصد "الشراري" خلال الجولة، عددًا من الملاحظات؛ منها تأخر سير العمل بأحد المشاريع؛ وهو ما استدعى إنذار المقاول إنذارًا نهائيًّا؛ سيتم بعده البدء بإجراءات السحب؛ بينما بدأت إجراءات السحب لأحد المشاريع بعد استنفاد المقاول جميع الفرص التي أتيحت له.

وأشار المهندس "الشراري" إلى أن وزارة النقل بتوجيه من الوزير الدكتور نبيل العامودي، ومتابعة نائبه لشؤون الطرق، المهندس بدر الدلامي، لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المُبرمة معهم.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
03:57 PM

"الشراري" يتفقد مشاريع طريق الرديف الشمالي بعسير

أنذر مقاولًا وسحب مشروعًا من آخَرَ متعثر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
325

تفقّد المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة عسير، المهندس مطلق الشراري، يرافقه عدد من مديري الإدارات الفنية، مشاريع طريق الرديف الشمالي؛ لمتابعة سير العمل بها.
ورصد "الشراري" خلال الجولة، عددًا من الملاحظات؛ منها تأخر سير العمل بأحد المشاريع؛ وهو ما استدعى إنذار المقاول إنذارًا نهائيًّا؛ سيتم بعده البدء بإجراءات السحب؛ بينما بدأت إجراءات السحب لأحد المشاريع بعد استنفاد المقاول جميع الفرص التي أتيحت له.

وأشار المهندس "الشراري" إلى أن وزارة النقل بتوجيه من الوزير الدكتور نبيل العامودي، ومتابعة نائبه لشؤون الطرق، المهندس بدر الدلامي، لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المُبرمة معهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,124
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,959
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,906
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,108

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة