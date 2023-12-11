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مصرع طفل سحلاً على الأسفلت بعد ارتطام مركبة بأخرى متعطلة جنوبي الطائف

في حادث مروري مؤلم.. والفِرق الإسعافية باشرت نقل المصابين إلى المستشفى

لقي طفل في العاشرة من عمره مصرعه، بعد أن سحلته مركبة على الأسفلت، فيما تلافى اثنان من أشقائه كانا معه تلك المركبة التي ارتطمت بمركبتهم المتعطلة، وذلك في حادث مروري مؤلم، شهدته صيادة بني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف. فيما باشرت الفرق الإسعافية عملية نقل الأشخاص الخمسة المصابين الذين كانوا يستقلون المركبة المرتطمة، ونقلتهم للمستشفى.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن ثلاثة من الأشقاء كانوا يستقلون مركبة من نوع فورد، قد تعطلت عن المسير؛ وتوقفت بطريق صيادة بني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، ما دفع الأشقاء الثلاثة، ومن بينهم طفل في العاشرة من عمره، للخروج منها، حتى حضور مركبة من نوع وانيت، قرر قائدها سحب مركبتهم المتعطلة عن الطريق.

وأثناء البدء في تشبيك الواير الخاص بسحب المركبة فوجئوا بمركبة من نوع مازدا ذات موديل حديث، لم يستطع قائدها، وبرفقته أربعة من الأشخاص، التوقف وتدارك تلك المركبة المتعطلة؛ فارتطم بها بعد أن تلافى اثنان من الأشقاء ذلك الارتطام، إلا أن الثالث - وهو الطفل - وقع ضحية ذلك الحادث؛ إذ تعرض للارتطام وسحله على الأسفلت بالطريق، ثم وفاته.

وقد أُصيب الأشخاص الخمسة في المركبة المازدا المرتطمة بإصابات عدة، وتم نقلهم عن طريق الفرق الإسعافية بمستشفى القريع بني مالك، فيما تم تحويل اثنين منهم لأحد المستشفيات بمحافظة الطائف. كما باشر الحادث فرق الدفاع المدني من حداد بني مالك وثقيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع طفل سحلاً على الأسفلت بعد ارتطام مركبة بأخرى متعطلة جنوبي الطائف
سبق

لقي طفل في العاشرة من عمره مصرعه، بعد أن سحلته مركبة على الأسفلت، فيما تلافى اثنان من أشقائه كانا معه تلك المركبة التي ارتطمت بمركبتهم المتعطلة، وذلك في حادث مروري مؤلم، شهدته صيادة بني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف. فيما باشرت الفرق الإسعافية عملية نقل الأشخاص الخمسة المصابين الذين كانوا يستقلون المركبة المرتطمة، ونقلتهم للمستشفى.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن ثلاثة من الأشقاء كانوا يستقلون مركبة من نوع فورد، قد تعطلت عن المسير؛ وتوقفت بطريق صيادة بني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، ما دفع الأشقاء الثلاثة، ومن بينهم طفل في العاشرة من عمره، للخروج منها، حتى حضور مركبة من نوع وانيت، قرر قائدها سحب مركبتهم المتعطلة عن الطريق.

وأثناء البدء في تشبيك الواير الخاص بسحب المركبة فوجئوا بمركبة من نوع مازدا ذات موديل حديث، لم يستطع قائدها، وبرفقته أربعة من الأشخاص، التوقف وتدارك تلك المركبة المتعطلة؛ فارتطم بها بعد أن تلافى اثنان من الأشقاء ذلك الارتطام، إلا أن الثالث - وهو الطفل - وقع ضحية ذلك الحادث؛ إذ تعرض للارتطام وسحله على الأسفلت بالطريق، ثم وفاته.

وقد أُصيب الأشخاص الخمسة في المركبة المازدا المرتطمة بإصابات عدة، وتم نقلهم عن طريق الفرق الإسعافية بمستشفى القريع بني مالك، فيما تم تحويل اثنين منهم لأحد المستشفيات بمحافظة الطائف. كما باشر الحادث فرق الدفاع المدني من حداد بني مالك وثقيف.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
10:18 PM

مصرع طفل سحلاً على الأسفلت بعد ارتطام مركبة بأخرى متعطلة جنوبي الطائف

في حادث مروري مؤلم.. والفِرق الإسعافية باشرت نقل المصابين إلى المستشفى

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فهد العتيبي - الطائف
18
15,977

لقي طفل في العاشرة من عمره مصرعه، بعد أن سحلته مركبة على الأسفلت، فيما تلافى اثنان من أشقائه كانا معه تلك المركبة التي ارتطمت بمركبتهم المتعطلة، وذلك في حادث مروري مؤلم، شهدته صيادة بني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف. فيما باشرت الفرق الإسعافية عملية نقل الأشخاص الخمسة المصابين الذين كانوا يستقلون المركبة المرتطمة، ونقلتهم للمستشفى.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن ثلاثة من الأشقاء كانوا يستقلون مركبة من نوع فورد، قد تعطلت عن المسير؛ وتوقفت بطريق صيادة بني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف، ما دفع الأشقاء الثلاثة، ومن بينهم طفل في العاشرة من عمره، للخروج منها، حتى حضور مركبة من نوع وانيت، قرر قائدها سحب مركبتهم المتعطلة عن الطريق.

وأثناء البدء في تشبيك الواير الخاص بسحب المركبة فوجئوا بمركبة من نوع مازدا ذات موديل حديث، لم يستطع قائدها، وبرفقته أربعة من الأشخاص، التوقف وتدارك تلك المركبة المتعطلة؛ فارتطم بها بعد أن تلافى اثنان من الأشقاء ذلك الارتطام، إلا أن الثالث - وهو الطفل - وقع ضحية ذلك الحادث؛ إذ تعرض للارتطام وسحله على الأسفلت بالطريق، ثم وفاته.

وقد أُصيب الأشخاص الخمسة في المركبة المازدا المرتطمة بإصابات عدة، وتم نقلهم عن طريق الفرق الإسعافية بمستشفى القريع بني مالك، فيما تم تحويل اثنين منهم لأحد المستشفيات بمحافظة الطائف. كما باشر الحادث فرق الدفاع المدني من حداد بني مالك وثقيف.

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