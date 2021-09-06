"سقيا الماء" بمكة تُصدر تقريرها لأغسطس.. 414 متطوعًا لتنفيذ مشاريعها

تدشين مبادرة "تطوع الأسرة" لغرس حب العمل الإنساني في نفوس النشء

كشف تقرير جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة لشهر أغسطس الماضي، عن توزيع 180.374عبوة مياه ضمن برامج سقيا الأربطة والجمعيات الخيرية والأيتام، وسقيا العمال والمساجد والمقابر ومغاسل الموتى ومراكز الأحياء والمستشفيات ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وأكدت الجمعية تواصلها المستمر لتأمين مراكز لقاح كوفيدـ19 بمياه الشرب كأحد أهم واجباتها للتعاون والتكاتف مع تلك المراكز التي تُواكب جهود حكومتنا للسيطرة على جائحة كورونا لتعود الحياة لطبيعتها.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم: الجمعية تُواصل جهودها المتخصصة في سقيا الماء الذي يُعد من أعظم النعم التي يجب علينا المحافظة عليها.

وأضاف: الجمعية تواصل مشاريعها لتقديم خدمات سقيا الماء وتوفيرها للفئات المستهدفة، وتوعية المجتمع بالترشيد في استهلاك المياه وصيانة ومتابعة مواقع السقيا في نطاق عمل الجمعية، مع التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية التي تشهدها جائحة "كورونا".

ونوّه "ابن درهم" بتبرع أهل الخير والمحسنين لوقف السقيا؛ مشيرًا إلى أن إيرادات الوقف بلغت حتى الآن (2.650.670) ريالًا في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى عشرة ملايين ريال.

وأكد أن الوقف سيكون له دور بارز وسيُصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين، ورواد المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

وأشاد بجهود الفِرَق التطوعية؛ حيث قدمت الجمعية عبر منصة العمل التطوعي حتى آخر أغسطس الماضي (166) فرصة تطوعية، وساهم في تنفيذ مشاريعها التطوعية (414) متطوعًا بما يعادل (2542) ساعة تطوعية.

وأكد أن تركيز الجمعية على العمل التطوعي يُعد إحدى استراتيجياتها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي.

من جهة أخرى، أطلقت الجمعية مبادرتها الجديدة "تطوع الأسرة" التي تستهدف من خلالها اشتراك الأسر في العمل التطوعي لغرس حب العمل الإنساني والخيري في نفوس النشء وتعزيز القيم الاجتماعية لدى أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تكريس ثقافة التطوع والعمل الخيري؛ الأمر الذي يشكل وعيًا عامًّا بأهمية العمل التطوعي في ظل الاهتمام الحكومي الكبير بالتطوع.

وشهدت توقيع ثلاث اتفاقيات مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" ولجنة تراحم جدة، وجمعية نفع الخيرية لتعزيز أدوارها جميعًا وتكاملها والتنسيق بينها؛ لتقديم خدماتها للمستفيدين، وتقديم مبادراتها بما يحقق أهدافها وفق مستهدفات الرؤية 2030، التي تحقق الرفع من مستوى العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية ودعم إسهاماته في خدمة المجتمع.

يُذكر أن جمعية "سقيا الماء" تعمل في نطاق محافظات منطقة مكة المكرمة، كما تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالًا، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال؛ فيما تستقبل الجمعية التبرعات من خلال المتجر الإلكتروني soqia.org.sa أو عبر حساباتها في التواصل الاجتماعي، ومن خلال أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455 - 0506669732).