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"التحالف": تدمير موقع لميليشيات الحوثي لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بالجوف اليمنية

الضربات دمرت منصات لإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات تابعة للميليشيات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير موقع لميليشيات الحوثي لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بـالجوف اليمنية .
وأكد "التحالف"، أن الضربات دمرت منصات لإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات تابعة للميليشيات.
فيما أكد مصدر عسكري يمني، أن ميليشيات الحوثي تتراجع عن مواقع بمنطقة الرملة بمأرب بعد معارك مع الجيش.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير موقع لميليشيات الحوثي لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بالجوف اليمنية
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير موقع لميليشيات الحوثي لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بـالجوف اليمنية .
وأكد "التحالف"، أن الضربات دمرت منصات لإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات تابعة للميليشيات.
فيما أكد مصدر عسكري يمني، أن ميليشيات الحوثي تتراجع عن مواقع بمنطقة الرملة بمأرب بعد معارك مع الجيش.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
03:38 PM
اخر تعديل
17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
09:48 PM

"التحالف": تدمير موقع لميليشيات الحوثي لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بالجوف اليمنية

الضربات دمرت منصات لإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات تابعة للميليشيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,634

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير موقع لميليشيات الحوثي لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بـالجوف اليمنية .
وأكد "التحالف"، أن الضربات دمرت منصات لإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات تابعة للميليشيات.
فيما أكد مصدر عسكري يمني، أن ميليشيات الحوثي تتراجع عن مواقع بمنطقة الرملة بمأرب بعد معارك مع الجيش.

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