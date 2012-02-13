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الإمارات.. رفع الطاقة الاستيعابية في صالات السينما إلى الحد الأقصى

مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الموصى بها لضمان أعلى مستويات الحماية

أعلن مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات، عن رفع الطاقة الاستيعابية المسموح بها في صالات السينما إلى الحد الأقصى، ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري؛ وذلك تماشياً مع التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخصوص إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كل الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات، على أن تتولى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية مسؤولية تحديد الأرقام والنسب المقررة في كل إمارة.

وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام: قدمت الإمارات منذ بداية الجائحة نموذجاً رائداً في التعامل المرن والاحترافي مع أزمة "كوفيد-19"، ويدل هذا القرار على نجاح جهود الجهات المعنية في مكافحة انتشار الفيروس، إلى جانب امتثال أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، لضمان سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار الفيروس.

ووفق صحيفة "البيان"، شدد الدكتور "النعيمي" على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الموصى بها؛ من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية في مواجهة كوفيد-19، بما في ذلك مواصلة الالتزام بلبس الكِمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والتعقيم الدائم، مع أخذ التطعيمات والجرعات الداعمة.

الإمارات الطاقة الاستيعابية

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الإمارات.. رفع الطاقة الاستيعابية في صالات السينما إلى الحد الأقصى
سبق

أعلن مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات، عن رفع الطاقة الاستيعابية المسموح بها في صالات السينما إلى الحد الأقصى، ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري؛ وذلك تماشياً مع التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخصوص إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كل الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات، على أن تتولى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية مسؤولية تحديد الأرقام والنسب المقررة في كل إمارة.

وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام: قدمت الإمارات منذ بداية الجائحة نموذجاً رائداً في التعامل المرن والاحترافي مع أزمة "كوفيد-19"، ويدل هذا القرار على نجاح جهود الجهات المعنية في مكافحة انتشار الفيروس، إلى جانب امتثال أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، لضمان سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار الفيروس.

ووفق صحيفة "البيان"، شدد الدكتور "النعيمي" على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الموصى بها؛ من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية في مواجهة كوفيد-19، بما في ذلك مواصلة الالتزام بلبس الكِمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والتعقيم الدائم، مع أخذ التطعيمات والجرعات الداعمة.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
03:32 PM

الإمارات.. رفع الطاقة الاستيعابية في صالات السينما إلى الحد الأقصى

مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الموصى بها لضمان أعلى مستويات الحماية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات، عن رفع الطاقة الاستيعابية المسموح بها في صالات السينما إلى الحد الأقصى، ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري؛ وذلك تماشياً مع التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخصوص إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كل الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات، على أن تتولى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية مسؤولية تحديد الأرقام والنسب المقررة في كل إمارة.

وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام: قدمت الإمارات منذ بداية الجائحة نموذجاً رائداً في التعامل المرن والاحترافي مع أزمة "كوفيد-19"، ويدل هذا القرار على نجاح جهود الجهات المعنية في مكافحة انتشار الفيروس، إلى جانب امتثال أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، لضمان سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار الفيروس.

ووفق صحيفة "البيان"، شدد الدكتور "النعيمي" على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الموصى بها؛ من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية في مواجهة كوفيد-19، بما في ذلك مواصلة الالتزام بلبس الكِمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والتعقيم الدائم، مع أخذ التطعيمات والجرعات الداعمة.

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