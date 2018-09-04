غداة مطالبتها بالقضاء عليهم.. إيران تزعم محاولة إخراج مسلحي المعارضة من إدلب

"ظريف" ادعى أن طهران تبذل جهوداً لإبعادهم بأقل خسائر

غداة مطالبته بالقضاء على مسلحي المعارضة السورية وتطهير محافظة إدلب منهم، زعم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (الثلاثاء)، بأن "إيران تبذل جهودا لإخراج المسلحين من إدلب بأقل خسائر بشرية".

وبحسب "رويترز"، قال ظريف للتلفزيون الرسمي: "الوضع في إدلب حساس. جهودنا تنصب على... إخراج المسلحين من إدلب بأقل خسائر بشرية".

وكان ظريف قد طالب أمس (الإثنين) خلال زيارة ل‍دمشق، بـ«تطهير» محافظة إدلب من مقاتلي المعارضة السورية، في وقت يحشد فيه النظام السوري قواته على أطراف المحافظة المكتظة بالسكان لاجتياحها.