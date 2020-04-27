أعلنت المغرب اليوم انخفاضاً في تسجيل عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة مع الأيام الأخيرة، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 55 إصابة إضافية فقط ليرتفع الإجمالي إلى 4120 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 162 بعد الإعلان اليوم عن تسجيل حالة وفاة واحدة فقط. وقالت وزارة الصحة المغربية، استناداً إلى معطيات منظومة الرصد الوبائي فإن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 695 في المجموع بعد تعافي شخصين ومئة، وإن نسبة الحالات المستبعدة بعد الفحص المخبري بلغ 25134.

خلال الـ24 ساعة.. انخفاض في الإصابات والوفيات بالمغرب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-27 أعلنت المغرب اليوم انخفاضاً في تسجيل عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة مع الأيام الأخيرة، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 55 إصابة إضافية فقط ليرتفع الإجمالي إلى 4120 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 162 بعد الإعلان اليوم عن تسجيل حالة وفاة واحدة فقط.

وقالت وزارة الصحة المغربية، استناداً إلى معطيات منظومة الرصد الوبائي فإن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 695 في المجموع بعد تعافي شخصين ومئة، وإن نسبة الحالات المستبعدة بعد الفحص المخبري بلغ 25134.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 10:01 PM

خلال الـ24 ساعة.. انخفاض في الإصابات والوفيات بالمغرب سجلت 55 إصابة إضافية فقط ليرتفع الإجمالي إلى 4120 مصاباً





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أعلنت المغرب اليوم انخفاضاً في تسجيل عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة مع الأيام الأخيرة، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 55 إصابة إضافية فقط ليرتفع الإجمالي إلى 4120 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 162 بعد الإعلان اليوم عن تسجيل حالة وفاة واحدة فقط.

وقالت وزارة الصحة المغربية، استناداً إلى معطيات منظومة الرصد الوبائي فإن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 695 في المجموع بعد تعافي شخصين ومئة، وإن نسبة الحالات المستبعدة بعد الفحص المخبري بلغ 25134.