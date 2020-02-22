الجامعة الإسلامية تطلق مهرجان الثقافات والشعوب التاسع.. الاثنين المقبل

برعاية أمير المدينة المنورة.. ومشاركة طلاب 100 دولة

تطلق الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بعد غد الاثنين، في أرض الخيمة الثقافية، مهرجان الثقافات والشعوب في دورته التاسعة، تحت شعار "العالم تحت سقف واحد"، برعاية أمير المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، إن المهرجان الذي يستمر حتى 13 رجب المقبل، وتنظمه الجامعة للعام التاسع على التوالي، يهدف إلى تعزيز أواصر المحبة والإخاء والتعارف بين مختلف الشعوب، وتنمية القيم الإسلامية، وتعزيز مبادئ العمل الجماعي، علاوة على الدور التربوي والتعليمي المتمثل في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

وأضاف الدكتور "العتيبي" أنه لأول مرة في المهرجان تشارك مئة دولة، تحت سقف واحد، لعرض ملامح من ثقافة الشعوب ومناسباتهم الاجتماعية وأبرز العادات والتقاليد والعروض الشعبية والأزياء.

ولفت إلى أن المهرجان ينفّذ بأيدي طلاب الجامعة أنفسهم، حيث يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بدولهم، بإشراف اللجان العاملة من الجامعة في هذا المحفل المجتمعي، الذي يحظى بزيارة عدد كبير من أهالي المنطقة.

وأوضح أن الدورة الحالية ستشهد مشاركة ميدان الفروسية وإقامة مارثون للجري ومسيرة تنظمها هيئة الهلال الأحمر، بمشاركة الحرس الوطني وجوالة الجامعة.

كما جرى تخصيص أجنحة لعدد من الجهات المشاركة، كمديرية السجون ووزارة الإسكان وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بجانب مشاركة مركز بحوث ودراسات المسجد النبوي بمعرض عن السيرة النبوية.

وقال إن الفترة الصباحية للمهرجان تحتوي على عدد من الدورات التدريبية، يقدمها مركز الخط العربي وكلية الحاسب الآلي في مجال الأمن السيبراني، ودورات تثقيفية تقدمها وزارة الإسكان.