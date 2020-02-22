النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجامعة الإسلامية تطلق مهرجان الثقافات والشعوب التاسع.. الاثنين المقبل

برعاية أمير المدينة المنورة.. ومشاركة طلاب 100 دولة

تطلق الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بعد غد الاثنين، في أرض الخيمة الثقافية، مهرجان الثقافات والشعوب في دورته التاسعة، تحت شعار "العالم تحت سقف واحد"، برعاية أمير المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، إن المهرجان الذي يستمر حتى 13 رجب المقبل، وتنظمه الجامعة للعام التاسع على التوالي، يهدف إلى تعزيز أواصر المحبة والإخاء والتعارف بين مختلف الشعوب، وتنمية القيم الإسلامية، وتعزيز مبادئ العمل الجماعي، علاوة على الدور التربوي والتعليمي المتمثل في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

وأضاف الدكتور "العتيبي" أنه لأول مرة في المهرجان تشارك مئة دولة، تحت سقف واحد، لعرض ملامح من ثقافة الشعوب ومناسباتهم الاجتماعية وأبرز العادات والتقاليد والعروض الشعبية والأزياء.

ولفت إلى أن المهرجان ينفّذ بأيدي طلاب الجامعة أنفسهم، حيث يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بدولهم، بإشراف اللجان العاملة من الجامعة في هذا المحفل المجتمعي، الذي يحظى بزيارة عدد كبير من أهالي المنطقة.

وأوضح أن الدورة الحالية ستشهد مشاركة ميدان الفروسية وإقامة مارثون للجري ومسيرة تنظمها هيئة الهلال الأحمر، بمشاركة الحرس الوطني وجوالة الجامعة.

كما جرى تخصيص أجنحة لعدد من الجهات المشاركة، كمديرية السجون ووزارة الإسكان وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بجانب مشاركة مركز بحوث ودراسات المسجد النبوي بمعرض عن السيرة النبوية.

وقال إن الفترة الصباحية للمهرجان تحتوي على عدد من الدورات التدريبية، يقدمها مركز الخط العربي وكلية الحاسب الآلي في مجال الأمن السيبراني، ودورات تثقيفية تقدمها وزارة الإسكان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الجامعة الإسلامية تطلق مهرجان الثقافات والشعوب التاسع.. الاثنين المقبل
سبق

تطلق الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بعد غد الاثنين، في أرض الخيمة الثقافية، مهرجان الثقافات والشعوب في دورته التاسعة، تحت شعار "العالم تحت سقف واحد"، برعاية أمير المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، إن المهرجان الذي يستمر حتى 13 رجب المقبل، وتنظمه الجامعة للعام التاسع على التوالي، يهدف إلى تعزيز أواصر المحبة والإخاء والتعارف بين مختلف الشعوب، وتنمية القيم الإسلامية، وتعزيز مبادئ العمل الجماعي، علاوة على الدور التربوي والتعليمي المتمثل في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

وأضاف الدكتور "العتيبي" أنه لأول مرة في المهرجان تشارك مئة دولة، تحت سقف واحد، لعرض ملامح من ثقافة الشعوب ومناسباتهم الاجتماعية وأبرز العادات والتقاليد والعروض الشعبية والأزياء.

ولفت إلى أن المهرجان ينفّذ بأيدي طلاب الجامعة أنفسهم، حيث يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بدولهم، بإشراف اللجان العاملة من الجامعة في هذا المحفل المجتمعي، الذي يحظى بزيارة عدد كبير من أهالي المنطقة.

وأوضح أن الدورة الحالية ستشهد مشاركة ميدان الفروسية وإقامة مارثون للجري ومسيرة تنظمها هيئة الهلال الأحمر، بمشاركة الحرس الوطني وجوالة الجامعة.

كما جرى تخصيص أجنحة لعدد من الجهات المشاركة، كمديرية السجون ووزارة الإسكان وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بجانب مشاركة مركز بحوث ودراسات المسجد النبوي بمعرض عن السيرة النبوية.

وقال إن الفترة الصباحية للمهرجان تحتوي على عدد من الدورات التدريبية، يقدمها مركز الخط العربي وكلية الحاسب الآلي في مجال الأمن السيبراني، ودورات تثقيفية تقدمها وزارة الإسكان.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
04:49 PM

الجامعة الإسلامية تطلق مهرجان الثقافات والشعوب التاسع.. الاثنين المقبل

برعاية أمير المدينة المنورة.. ومشاركة طلاب 100 دولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
49

تطلق الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بعد غد الاثنين، في أرض الخيمة الثقافية، مهرجان الثقافات والشعوب في دورته التاسعة، تحت شعار "العالم تحت سقف واحد"، برعاية أمير المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال مدير الجامعة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، إن المهرجان الذي يستمر حتى 13 رجب المقبل، وتنظمه الجامعة للعام التاسع على التوالي، يهدف إلى تعزيز أواصر المحبة والإخاء والتعارف بين مختلف الشعوب، وتنمية القيم الإسلامية، وتعزيز مبادئ العمل الجماعي، علاوة على الدور التربوي والتعليمي المتمثل في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

وأضاف الدكتور "العتيبي" أنه لأول مرة في المهرجان تشارك مئة دولة، تحت سقف واحد، لعرض ملامح من ثقافة الشعوب ومناسباتهم الاجتماعية وأبرز العادات والتقاليد والعروض الشعبية والأزياء.

ولفت إلى أن المهرجان ينفّذ بأيدي طلاب الجامعة أنفسهم، حيث يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بدولهم، بإشراف اللجان العاملة من الجامعة في هذا المحفل المجتمعي، الذي يحظى بزيارة عدد كبير من أهالي المنطقة.

وأوضح أن الدورة الحالية ستشهد مشاركة ميدان الفروسية وإقامة مارثون للجري ومسيرة تنظمها هيئة الهلال الأحمر، بمشاركة الحرس الوطني وجوالة الجامعة.

كما جرى تخصيص أجنحة لعدد من الجهات المشاركة، كمديرية السجون ووزارة الإسكان وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بجانب مشاركة مركز بحوث ودراسات المسجد النبوي بمعرض عن السيرة النبوية.

وقال إن الفترة الصباحية للمهرجان تحتوي على عدد من الدورات التدريبية، يقدمها مركز الخط العربي وكلية الحاسب الآلي في مجال الأمن السيبراني، ودورات تثقيفية تقدمها وزارة الإسكان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,983
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,505
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,857

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة