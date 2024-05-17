"الشؤون الإسلامية" توزع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في الأردن

شملت الجمعيات والمراكز الإسلامية واللاجئين السوريين وسط إشادة المسؤولين

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن، هدية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور الفاخرة.

جاء ذلك وسط إشادة من المسؤولين الأردنيين بجهود المملكة في دعمها ومساندتها لكل المسلمين في العالم.

وسُلمت كمية من التمور لوزير الشؤون الإسلامية والمقدسات الشيخ الدكتور محمد الخلايلة، والذي أكد عمق الروابط المحبة والأخوة بين البلدين الشقيقين، مقدمًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على اهتمامهما الدائم بأحوال المسلمين في العالم.

كما سُلمت كمية من التمور من هدية خادم الحرمين الشريفين إلى مفتي الأردن، الدكتور عبد الكريم الخصاونة، الذي أثنى على جهود المملكة في كل المجالات واهتمام قيادتها الرشيدة بمتابعة أحوال المسلمين ودعمهم ومساعدتهم في كل الظروف؛ ومنها ما يعيشه العالم حاليًا من صعوبات كبيرة بسبب جائحة كورونا.

من جهته، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري: "إنه بتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين، باشرت السفارة في توزيع شحنة من التمور الفاخرة المرسلة ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة، وسيتم توزيعها على الجمعيات والمراكز الإسلامية واللاجئين السوريين، وغيرها ممن يستهدفهم هذا البرنامج المبارك".

وقدم السفير "السديري"، جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين في كل مكان.

كما شكر الوزير الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية وحرصه على التواصل مع القيادات الإسلامية، توثيق العلاقات بما يخدم العمل الإسلامي في جوانبه كافة.

وأثنى مواطنون أردنيون على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم, داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.