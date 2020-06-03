بتكلفة أكثر من مليوني ريال.. محافظ الداير يفتتح جامع بدوة

وجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمساجد المحافظة

افتتح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة جامع بدوة بمحافظة الداير، يرافقه مدير إدارة المساجد يحيى بن حسن المالكي، ورئيس البلدية المهندس عبد المجيد مذكور، وفاعل الخير رجل الأعمال سليمان يحيى المالكي.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من مدير إدارة المساجد، عن مرافق الجامع الذي يتكون من دورين، ويوجد به دار لحلقة تحفيظ القرآن الكريم، ومغسلتا أموات رجال ونساء، ومصلى نساء وعدد ثلاث عشرة دورة مياه.

وبلغ إجمالي تكلفة الجامع مليونين وثلاثمائة ألف ريال مكتمل التجهيز، وبلغت مساحة الأرض كاملة ٤٠×٧٠ متراً مربعاً وبلغت مساحة الجامع ١٨×٢٢ متراً مربعاً وبقية الأرض مخصصة لمواقف السيارات.

فيما شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في مساجد المحافظة، من خلال توفير إجراءات التعقيم، والتباعد بين المصلين، مشدداً على ضرورة فتح المساجد القريبة من الجوامع لأداء صلاة الجمعة.