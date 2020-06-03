النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتكلفة أكثر من مليوني ريال.. محافظ الداير يفتتح جامع بدوة

وجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمساجد المحافظة

افتتح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة جامع بدوة بمحافظة الداير، يرافقه مدير إدارة المساجد يحيى بن حسن المالكي، ورئيس البلدية المهندس عبد المجيد مذكور، وفاعل الخير رجل الأعمال سليمان يحيى المالكي.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من مدير إدارة المساجد، عن مرافق الجامع الذي يتكون من دورين، ويوجد به دار لحلقة تحفيظ القرآن الكريم، ومغسلتا أموات رجال ونساء، ومصلى نساء وعدد ثلاث عشرة دورة مياه.

وبلغ إجمالي تكلفة الجامع مليونين وثلاثمائة ألف ريال مكتمل التجهيز، وبلغت مساحة الأرض كاملة ٤٠×٧٠ متراً مربعاً وبلغت مساحة الجامع ١٨×٢٢ متراً مربعاً وبقية الأرض مخصصة لمواقف السيارات.

فيما شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في مساجد المحافظة، من خلال توفير إجراءات التعقيم، والتباعد بين المصلين، مشدداً على ضرورة فتح المساجد القريبة من الجوامع لأداء صلاة الجمعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بتكلفة أكثر من مليوني ريال.. محافظ الداير يفتتح جامع بدوة
سبق

افتتح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة جامع بدوة بمحافظة الداير، يرافقه مدير إدارة المساجد يحيى بن حسن المالكي، ورئيس البلدية المهندس عبد المجيد مذكور، وفاعل الخير رجل الأعمال سليمان يحيى المالكي.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من مدير إدارة المساجد، عن مرافق الجامع الذي يتكون من دورين، ويوجد به دار لحلقة تحفيظ القرآن الكريم، ومغسلتا أموات رجال ونساء، ومصلى نساء وعدد ثلاث عشرة دورة مياه.

وبلغ إجمالي تكلفة الجامع مليونين وثلاثمائة ألف ريال مكتمل التجهيز، وبلغت مساحة الأرض كاملة ٤٠×٧٠ متراً مربعاً وبلغت مساحة الجامع ١٨×٢٢ متراً مربعاً وبقية الأرض مخصصة لمواقف السيارات.

فيما شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في مساجد المحافظة، من خلال توفير إجراءات التعقيم، والتباعد بين المصلين، مشدداً على ضرورة فتح المساجد القريبة من الجوامع لأداء صلاة الجمعة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:04 PM

بتكلفة أكثر من مليوني ريال.. محافظ الداير يفتتح جامع بدوة

وجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمساجد المحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
3,341

افتتح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة جامع بدوة بمحافظة الداير، يرافقه مدير إدارة المساجد يحيى بن حسن المالكي، ورئيس البلدية المهندس عبد المجيد مذكور، وفاعل الخير رجل الأعمال سليمان يحيى المالكي.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من مدير إدارة المساجد، عن مرافق الجامع الذي يتكون من دورين، ويوجد به دار لحلقة تحفيظ القرآن الكريم، ومغسلتا أموات رجال ونساء، ومصلى نساء وعدد ثلاث عشرة دورة مياه.

وبلغ إجمالي تكلفة الجامع مليونين وثلاثمائة ألف ريال مكتمل التجهيز، وبلغت مساحة الأرض كاملة ٤٠×٧٠ متراً مربعاً وبلغت مساحة الجامع ١٨×٢٢ متراً مربعاً وبقية الأرض مخصصة لمواقف السيارات.

فيما شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، في مساجد المحافظة، من خلال توفير إجراءات التعقيم، والتباعد بين المصلين، مشدداً على ضرورة فتح المساجد القريبة من الجوامع لأداء صلاة الجمعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,814
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,177
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,184
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,873

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة