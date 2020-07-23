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مشاركة طلابية كبيرة بالنادي الصيفي الإلكتروني الأول بجامعة شقراء

لترسيخ وتعزيز قيم الانتماء الوطني وتنمية القيم التطوعية

نفذت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، فعاليات وبرامج النادي الصيفي الإلكتروني الأول للعام الجامعي ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ، وسط مشاركة طلابية كبيرة.

وتهدف تلك الأنشطة إلى ترسيخ وتعزيز قيم الانتماء الوطني، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية، إضافةً إلى المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب وطالبات الجامعة، وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي، بما يحقق الأهداف والرؤى التي تواكب رؤية المملكة 2030.

وقال عميد شؤون الطلاب بالجامعة د. محمد بن علي المرشدي: إن النادي الإلكتروني الصيفي لهذا العام ضم أربع مبادرات؛ الأولى تختص بالتدريب الإلكتروني من خلال مجموعة من القاعات الافتراضية التي تتناسب مع الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، واشتملت على ست دورات تدريبية بواقع دورتين كل أسبوع، توزعت على مجموعة من البرامج المتنوعة غطت العمل التطوعيّ، وبرامج تطويرية متعددة، وبرامج تأهيلية لسوق العمل.

أما المبادرة الثانية فكانت عبارة عن مجموعة من الجلسات الحوارية الإلكترونية؛ حيث تناولت فيروس كورونا وفرص النجاح التي يمكن خلقها خلال هذه الجائحة، وتنمية المهارات الجامعية.

وأضاف أن المبادرة الثالثة كانت عبارة عن مجموعة من الاستشارية الأكاديمية والتربوية والنفسية، قدمت عن طريق نخبة من المختصين بالجامعة لطلاب وطالبات الجامعة عن بعد، والأخيرة عبارة عن مسابقات طلابية، والتي اشتملت على مسابقة بطولة الجامعة للبلاي ستيشن ومبادرة أفضل تنسيق منزلي، ومسابقة أفضل مبادرة طلابية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مشاركة طلابية كبيرة بالنادي الصيفي الإلكتروني الأول بجامعة شقراء
سبق

نفذت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، فعاليات وبرامج النادي الصيفي الإلكتروني الأول للعام الجامعي ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ، وسط مشاركة طلابية كبيرة.

وتهدف تلك الأنشطة إلى ترسيخ وتعزيز قيم الانتماء الوطني، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية، إضافةً إلى المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب وطالبات الجامعة، وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي، بما يحقق الأهداف والرؤى التي تواكب رؤية المملكة 2030.

وقال عميد شؤون الطلاب بالجامعة د. محمد بن علي المرشدي: إن النادي الإلكتروني الصيفي لهذا العام ضم أربع مبادرات؛ الأولى تختص بالتدريب الإلكتروني من خلال مجموعة من القاعات الافتراضية التي تتناسب مع الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، واشتملت على ست دورات تدريبية بواقع دورتين كل أسبوع، توزعت على مجموعة من البرامج المتنوعة غطت العمل التطوعيّ، وبرامج تطويرية متعددة، وبرامج تأهيلية لسوق العمل.

أما المبادرة الثانية فكانت عبارة عن مجموعة من الجلسات الحوارية الإلكترونية؛ حيث تناولت فيروس كورونا وفرص النجاح التي يمكن خلقها خلال هذه الجائحة، وتنمية المهارات الجامعية.

وأضاف أن المبادرة الثالثة كانت عبارة عن مجموعة من الاستشارية الأكاديمية والتربوية والنفسية، قدمت عن طريق نخبة من المختصين بالجامعة لطلاب وطالبات الجامعة عن بعد، والأخيرة عبارة عن مسابقات طلابية، والتي اشتملت على مسابقة بطولة الجامعة للبلاي ستيشن ومبادرة أفضل تنسيق منزلي، ومسابقة أفضل مبادرة طلابية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:00 PM

مشاركة طلابية كبيرة بالنادي الصيفي الإلكتروني الأول بجامعة شقراء

لترسيخ وتعزيز قيم الانتماء الوطني وتنمية القيم التطوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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نفذت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، فعاليات وبرامج النادي الصيفي الإلكتروني الأول للعام الجامعي ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ، وسط مشاركة طلابية كبيرة.

وتهدف تلك الأنشطة إلى ترسيخ وتعزيز قيم الانتماء الوطني، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية، إضافةً إلى المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب وطالبات الجامعة، وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي، بما يحقق الأهداف والرؤى التي تواكب رؤية المملكة 2030.

وقال عميد شؤون الطلاب بالجامعة د. محمد بن علي المرشدي: إن النادي الإلكتروني الصيفي لهذا العام ضم أربع مبادرات؛ الأولى تختص بالتدريب الإلكتروني من خلال مجموعة من القاعات الافتراضية التي تتناسب مع الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، واشتملت على ست دورات تدريبية بواقع دورتين كل أسبوع، توزعت على مجموعة من البرامج المتنوعة غطت العمل التطوعيّ، وبرامج تطويرية متعددة، وبرامج تأهيلية لسوق العمل.

أما المبادرة الثانية فكانت عبارة عن مجموعة من الجلسات الحوارية الإلكترونية؛ حيث تناولت فيروس كورونا وفرص النجاح التي يمكن خلقها خلال هذه الجائحة، وتنمية المهارات الجامعية.

وأضاف أن المبادرة الثالثة كانت عبارة عن مجموعة من الاستشارية الأكاديمية والتربوية والنفسية، قدمت عن طريق نخبة من المختصين بالجامعة لطلاب وطالبات الجامعة عن بعد، والأخيرة عبارة عن مسابقات طلابية، والتي اشتملت على مسابقة بطولة الجامعة للبلاي ستيشن ومبادرة أفضل تنسيق منزلي، ومسابقة أفضل مبادرة طلابية.

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