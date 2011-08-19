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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الدولية والوضع في أفغانستان

استعرضا سُبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات المشتركة كافة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وتفصيلاً، استعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة. كما بحث الاتصال أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الدولية والوضع في أفغانستان
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وتفصيلاً، استعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة. كما بحث الاتصال أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
12:22 AM
اخر تعديل
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
07:58 AM

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الدولية والوضع في أفغانستان

استعرضا سُبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات المشتركة كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,723

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وتفصيلاً، استعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة. كما بحث الاتصال أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.

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