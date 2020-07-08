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مركز "ذكاء" يطلق تحدي ذكاء الموارد البشرية لأتمتة عملية التوظيف

بالشراكة مع "الموارد البشرية" ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

أطلق مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، "تحدي ذكاء للموارد البشرية"؛ وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لاكتشاف المواهب المحلية وتطوير أدوات تقنية تخدم مجال التوظيف في الذكاء الاصطناعي.

ويهدف التحدي لتمكين الذكاء الاصطناعي لأتمتة وتسهيل عملية التوظيف؛ حيث يحتوي التحدي على ثلاث مسارات رئيسية تختص بربط المواهب بالوظائف المناسبة، والبحث عن تاريخ المتقدم، ومعالجة السير الذاتية.

وتتيح المسارات الثلاث الفرصة للمشاركين بابتكار نماذج وبرامج إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية ومعالجة البيانات؛ لتوفير الوقت والجهد في عملية البحث والمفاضلة بين المتقدمين وغيرها من المزايا.

ويقدم مركز "ذكاء" جوائز نقدية للمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة لدعم مهني يمكّنهم من الالتحاق ببرنامج رواد "ذكاء" التابع للمركز، والحصول على مكاتب عمل مجانية في الرياض والخبر، والوصول إلى شبكة ذكاء الاستثمارية الخاصة، كما يقدم المركز بالتعاون مع الشركاء العديد من الدعم للمشاركين من خلال مجموعة من الورش التدريبية والجلسات الاستشارية خلال مدة التحدي، وأكثر من ثلاثة آلاف مصدر وبيانات حصرية مساعدة؛ لتمكين المشاركين من بناء حلولهم.

ويستمر تسجيل الفِرَق وتقديم الحلول حتى تاريخ 11 يوليو، ويختتم بعرض المشاريع النهائية على لجنة التحكيم والإعلان عن الثلاثة الفائزين في التحدي في تاريخ 28 يوليو عبر الإنترنت.

يُذكر أن مركز "ذكاء" يُعد أول مركز أنشئ في المملكة لدعم رواد الأعمال في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وخصص المركز العديد من الخدمات، منها مكتبة ذكاء التي تقدم جلسات استشارية وكتيبات إرشادية وورش عمل وغيرها من الخدمات المختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة.

مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز "ذكاء" يطلق تحدي ذكاء الموارد البشرية لأتمتة عملية التوظيف
سبق

أطلق مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، "تحدي ذكاء للموارد البشرية"؛ وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لاكتشاف المواهب المحلية وتطوير أدوات تقنية تخدم مجال التوظيف في الذكاء الاصطناعي.

ويهدف التحدي لتمكين الذكاء الاصطناعي لأتمتة وتسهيل عملية التوظيف؛ حيث يحتوي التحدي على ثلاث مسارات رئيسية تختص بربط المواهب بالوظائف المناسبة، والبحث عن تاريخ المتقدم، ومعالجة السير الذاتية.

وتتيح المسارات الثلاث الفرصة للمشاركين بابتكار نماذج وبرامج إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية ومعالجة البيانات؛ لتوفير الوقت والجهد في عملية البحث والمفاضلة بين المتقدمين وغيرها من المزايا.

ويقدم مركز "ذكاء" جوائز نقدية للمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة لدعم مهني يمكّنهم من الالتحاق ببرنامج رواد "ذكاء" التابع للمركز، والحصول على مكاتب عمل مجانية في الرياض والخبر، والوصول إلى شبكة ذكاء الاستثمارية الخاصة، كما يقدم المركز بالتعاون مع الشركاء العديد من الدعم للمشاركين من خلال مجموعة من الورش التدريبية والجلسات الاستشارية خلال مدة التحدي، وأكثر من ثلاثة آلاف مصدر وبيانات حصرية مساعدة؛ لتمكين المشاركين من بناء حلولهم.

ويستمر تسجيل الفِرَق وتقديم الحلول حتى تاريخ 11 يوليو، ويختتم بعرض المشاريع النهائية على لجنة التحكيم والإعلان عن الثلاثة الفائزين في التحدي في تاريخ 28 يوليو عبر الإنترنت.

يُذكر أن مركز "ذكاء" يُعد أول مركز أنشئ في المملكة لدعم رواد الأعمال في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وخصص المركز العديد من الخدمات، منها مكتبة ذكاء التي تقدم جلسات استشارية وكتيبات إرشادية وورش عمل وغيرها من الخدمات المختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
01:35 PM

مركز "ذكاء" يطلق تحدي ذكاء الموارد البشرية لأتمتة عملية التوظيف

بالشراكة مع "الموارد البشرية" ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، "تحدي ذكاء للموارد البشرية"؛ وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لاكتشاف المواهب المحلية وتطوير أدوات تقنية تخدم مجال التوظيف في الذكاء الاصطناعي.

ويهدف التحدي لتمكين الذكاء الاصطناعي لأتمتة وتسهيل عملية التوظيف؛ حيث يحتوي التحدي على ثلاث مسارات رئيسية تختص بربط المواهب بالوظائف المناسبة، والبحث عن تاريخ المتقدم، ومعالجة السير الذاتية.

وتتيح المسارات الثلاث الفرصة للمشاركين بابتكار نماذج وبرامج إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية ومعالجة البيانات؛ لتوفير الوقت والجهد في عملية البحث والمفاضلة بين المتقدمين وغيرها من المزايا.

ويقدم مركز "ذكاء" جوائز نقدية للمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة لدعم مهني يمكّنهم من الالتحاق ببرنامج رواد "ذكاء" التابع للمركز، والحصول على مكاتب عمل مجانية في الرياض والخبر، والوصول إلى شبكة ذكاء الاستثمارية الخاصة، كما يقدم المركز بالتعاون مع الشركاء العديد من الدعم للمشاركين من خلال مجموعة من الورش التدريبية والجلسات الاستشارية خلال مدة التحدي، وأكثر من ثلاثة آلاف مصدر وبيانات حصرية مساعدة؛ لتمكين المشاركين من بناء حلولهم.

ويستمر تسجيل الفِرَق وتقديم الحلول حتى تاريخ 11 يوليو، ويختتم بعرض المشاريع النهائية على لجنة التحكيم والإعلان عن الثلاثة الفائزين في التحدي في تاريخ 28 يوليو عبر الإنترنت.

يُذكر أن مركز "ذكاء" يُعد أول مركز أنشئ في المملكة لدعم رواد الأعمال في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وخصص المركز العديد من الخدمات، منها مكتبة ذكاء التي تقدم جلسات استشارية وكتيبات إرشادية وورش عمل وغيرها من الخدمات المختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة.

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