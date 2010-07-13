النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير سجن القريات يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

قلّد مدير إدارة سجن محافظة القريات العقيد عبدالله بن محمد العتيبي؛ بمكتبه، مجموعة من الضباط رتبهم الجديدة.

والضباط المرقون، هم: الملازم أول ماجد محمد القشعمي؛ والملازم أول عبدالله خالد بن سعيد؛ والملازم أول فهد عوض العتيبي.

وقدّم العقيد "العتيبي"؛ تهنئته للضباط المرقين متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم وخدمة وطنهم، فيما عبّر المرقون عن بالغ سعادتهم وشكرهم على هذه الثقة الغالية التي ستكون حافزاً لهم -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة الدين والمليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
مدير سجن القريات يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
سبق

قلّد مدير إدارة سجن محافظة القريات العقيد عبدالله بن محمد العتيبي؛ بمكتبه، مجموعة من الضباط رتبهم الجديدة.

والضباط المرقون، هم: الملازم أول ماجد محمد القشعمي؛ والملازم أول عبدالله خالد بن سعيد؛ والملازم أول فهد عوض العتيبي.

وقدّم العقيد "العتيبي"؛ تهنئته للضباط المرقين متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم وخدمة وطنهم، فيما عبّر المرقون عن بالغ سعادتهم وشكرهم على هذه الثقة الغالية التي ستكون حافزاً لهم -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة الدين والمليك والوطن.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
11:38 AM

مدير سجن القريات يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
0
915

قلّد مدير إدارة سجن محافظة القريات العقيد عبدالله بن محمد العتيبي؛ بمكتبه، مجموعة من الضباط رتبهم الجديدة.

والضباط المرقون، هم: الملازم أول ماجد محمد القشعمي؛ والملازم أول عبدالله خالد بن سعيد؛ والملازم أول فهد عوض العتيبي.

وقدّم العقيد "العتيبي"؛ تهنئته للضباط المرقين متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم وخدمة وطنهم، فيما عبّر المرقون عن بالغ سعادتهم وشكرهم على هذه الثقة الغالية التي ستكون حافزاً لهم -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة الدين والمليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,929
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,752
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,951
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,712

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة