مدير سجن القريات يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

قلّد مدير إدارة سجن محافظة القريات العقيد عبدالله بن محمد العتيبي؛ بمكتبه، مجموعة من الضباط رتبهم الجديدة.

والضباط المرقون، هم: الملازم أول ماجد محمد القشعمي؛ والملازم أول عبدالله خالد بن سعيد؛ والملازم أول فهد عوض العتيبي.

وقدّم العقيد "العتيبي"؛ تهنئته للضباط المرقين متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم وخدمة وطنهم، فيما عبّر المرقون عن بالغ سعادتهم وشكرهم على هذه الثقة الغالية التي ستكون حافزاً لهم -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في خدمة الدين والمليك والوطن.