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"إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول"

ضمن مبادرات وبرامج عدة قامت بها الوزارة لخدمة المستفيدين بالمنطقة

كرّم مدير عام فرع وزارة الإسكان بجازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، عددًا من الوسطاء العقاريين المعتمدين ببرنامج إيجار؛ لإسهاماتهم في ظل جائحة كورونا وضمن مبادرة "عقاري مسؤول"؛ المرحلة الأولى لخدمة المستفيدين من المبادرة.

وتعدّ المبادرة مساهمة من الوسطاء العقاريين اجتماعية ووطنية للتسهيل على المواطنين في ظلّ جائحة كورونا عبر عدة تسهيلات تم تقديمها؛ منها إعفاء عدد من الفئات الاجتماعية من الرسوم العقارية لتوثيق العقود، شملت الأرامل والمطلقات وكبار السن وأسر الشهداء وأصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة والعسكريين المرابطين على الحدود والممارسين الصحيين؛ تقديرًا لهذه الفئات وعرفانًا ووفاءً لهذا الوطن المعطاء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وبرامج عدة قامت بها وزارة الإسكان، هدفت إلى خدمة المستفيدين بالمنطقة، وإلى تسهيل الإجراءات كافة التي من شأنها تعزيز كفاءة القطاع العقاري بالمنطقة ورفع مستوى أدائه.

إسكان جازان

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"إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول"
سبق

كرّم مدير عام فرع وزارة الإسكان بجازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، عددًا من الوسطاء العقاريين المعتمدين ببرنامج إيجار؛ لإسهاماتهم في ظل جائحة كورونا وضمن مبادرة "عقاري مسؤول"؛ المرحلة الأولى لخدمة المستفيدين من المبادرة.

وتعدّ المبادرة مساهمة من الوسطاء العقاريين اجتماعية ووطنية للتسهيل على المواطنين في ظلّ جائحة كورونا عبر عدة تسهيلات تم تقديمها؛ منها إعفاء عدد من الفئات الاجتماعية من الرسوم العقارية لتوثيق العقود، شملت الأرامل والمطلقات وكبار السن وأسر الشهداء وأصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة والعسكريين المرابطين على الحدود والممارسين الصحيين؛ تقديرًا لهذه الفئات وعرفانًا ووفاءً لهذا الوطن المعطاء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وبرامج عدة قامت بها وزارة الإسكان، هدفت إلى خدمة المستفيدين بالمنطقة، وإلى تسهيل الإجراءات كافة التي من شأنها تعزيز كفاءة القطاع العقاري بالمنطقة ورفع مستوى أدائه.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
09:34 PM

"إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول"

ضمن مبادرات وبرامج عدة قامت بها الوزارة لخدمة المستفيدين بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كرّم مدير عام فرع وزارة الإسكان بجازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، عددًا من الوسطاء العقاريين المعتمدين ببرنامج إيجار؛ لإسهاماتهم في ظل جائحة كورونا وضمن مبادرة "عقاري مسؤول"؛ المرحلة الأولى لخدمة المستفيدين من المبادرة.

وتعدّ المبادرة مساهمة من الوسطاء العقاريين اجتماعية ووطنية للتسهيل على المواطنين في ظلّ جائحة كورونا عبر عدة تسهيلات تم تقديمها؛ منها إعفاء عدد من الفئات الاجتماعية من الرسوم العقارية لتوثيق العقود، شملت الأرامل والمطلقات وكبار السن وأسر الشهداء وأصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة والعسكريين المرابطين على الحدود والممارسين الصحيين؛ تقديرًا لهذه الفئات وعرفانًا ووفاءً لهذا الوطن المعطاء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وبرامج عدة قامت بها وزارة الإسكان، هدفت إلى خدمة المستفيدين بالمنطقة، وإلى تسهيل الإجراءات كافة التي من شأنها تعزيز كفاءة القطاع العقاري بالمنطقة ورفع مستوى أدائه.

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