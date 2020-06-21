النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تقترب من 100 ألف

فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1877 حالة وفاة

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي أمخيزي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 92681 حالة.

وأوضح أن ما يصل إلى 4966 حالة عدوى تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ تفشي الفيروس في أوائل مارس، كاشفاً عن تسجيل 46 حالة وفاة أخرى جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1877 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تقترب من 100 ألف
سبق

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي أمخيزي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 92681 حالة.

وأوضح أن ما يصل إلى 4966 حالة عدوى تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ تفشي الفيروس في أوائل مارس، كاشفاً عن تسجيل 46 حالة وفاة أخرى جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1877 حالة وفاة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
05:57 PM

إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تقترب من 100 ألف

فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1877 حالة وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
120

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي أمخيزي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 92681 حالة.

وأوضح أن ما يصل إلى 4966 حالة عدوى تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ تفشي الفيروس في أوائل مارس، كاشفاً عن تسجيل 46 حالة وفاة أخرى جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1877 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,280
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,114
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,006
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,416

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة