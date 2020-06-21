أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي أمخيزي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 92681 حالة. وأوضح أن ما يصل إلى 4966 حالة عدوى تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ تفشي الفيروس في أوائل مارس، كاشفاً عن تسجيل 46 حالة وفاة أخرى جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1877 حالة وفاة.

إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تقترب من 100 ألف وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-21 أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي أمخيزي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 92681 حالة.



وأوضح أن ما يصل إلى 4966 حالة عدوى تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ تفشي الفيروس في أوائل مارس، كاشفاً عن تسجيل 46 حالة وفاة أخرى جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1877 حالة وفاة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 05:57 PM

إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تقترب من 100 ألف فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1877 حالة وفاة





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أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي أمخيزي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 92681 حالة.



وأوضح أن ما يصل إلى 4966 حالة عدوى تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ تفشي الفيروس في أوائل مارس، كاشفاً عن تسجيل 46 حالة وفاة أخرى جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1877 حالة وفاة.