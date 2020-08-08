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الشابي وجوستافو ومبولحي .. الأفضل في شهر مارس

حصد التونسي عبدالرزاق الشابي والبرازيلي لويز جوستافو والجزائري رايس مبولحي أفضلية جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر مارس، والتي شهدت إقامة الجولات 21 و 22 و 23، حيث أقيمت الجولتان 21 و 22 قبل فترة التوقف بسبب جائحة كورونا لأكثر من أربعة أشهر، فيما أقيمت الجولة الـ 23 في الرابع والخامس من أغسطس الجاري بعد استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة، فقد حقق التونسي عبدالرزاق الشابي مدرب نادي أبها، جائزة أفضل مدرب في شهر مارس، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للبرازيلي لويز جوستافو لاعب نادي الوحدة، أما الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق، فقد حصد جائزة أفضل حارس.


وكانت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت في آخر يوليو الماضي عن إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي.

وجاء التوزيع الجديد الذي حددته اللجنة مع استئناف المسابقة، لتضم مباريات الجولتين 21 و22 والتي أقيمت في مارس الماضي، مع مواجهات الجولة 23 والتي أقيمت في بداية أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 إلى الجولة 30 .


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشابي وجوستافو ومبولحي .. الأفضل في شهر مارس
سبق

حصد التونسي عبدالرزاق الشابي والبرازيلي لويز جوستافو والجزائري رايس مبولحي أفضلية جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر مارس، والتي شهدت إقامة الجولات 21 و 22 و 23، حيث أقيمت الجولتان 21 و 22 قبل فترة التوقف بسبب جائحة كورونا لأكثر من أربعة أشهر، فيما أقيمت الجولة الـ 23 في الرابع والخامس من أغسطس الجاري بعد استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة، فقد حقق التونسي عبدالرزاق الشابي مدرب نادي أبها، جائزة أفضل مدرب في شهر مارس، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للبرازيلي لويز جوستافو لاعب نادي الوحدة، أما الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق، فقد حصد جائزة أفضل حارس.


وكانت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت في آخر يوليو الماضي عن إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي.

وجاء التوزيع الجديد الذي حددته اللجنة مع استئناف المسابقة، لتضم مباريات الجولتين 21 و22 والتي أقيمت في مارس الماضي، مع مواجهات الجولة 23 والتي أقيمت في بداية أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 إلى الجولة 30 .


08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
07:35 PM

الشابي وجوستافو ومبولحي .. الأفضل في شهر مارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصد التونسي عبدالرزاق الشابي والبرازيلي لويز جوستافو والجزائري رايس مبولحي أفضلية جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر مارس، والتي شهدت إقامة الجولات 21 و 22 و 23، حيث أقيمت الجولتان 21 و 22 قبل فترة التوقف بسبب جائحة كورونا لأكثر من أربعة أشهر، فيما أقيمت الجولة الـ 23 في الرابع والخامس من أغسطس الجاري بعد استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقاً للجنة الفنية في الرابطة، فقد حقق التونسي عبدالرزاق الشابي مدرب نادي أبها، جائزة أفضل مدرب في شهر مارس، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للبرازيلي لويز جوستافو لاعب نادي الوحدة، أما الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق، فقد حصد جائزة أفضل حارس.


وكانت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت في آخر يوليو الماضي عن إعادة توزيع جائزة الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي.

وجاء التوزيع الجديد الذي حددته اللجنة مع استئناف المسابقة، لتضم مباريات الجولتين 21 و22 والتي أقيمت في مارس الماضي، مع مواجهات الجولة 23 والتي أقيمت في بداية أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن جائزة شهر أغسطس للجولات المتبقية من الجولة 24 إلى الجولة 30 .


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