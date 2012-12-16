تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّنت سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والفقرة، والمسيجيد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.