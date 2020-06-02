‫بعد إجراء نحو 10 ملايين فحص لسكان "ووهان".. معقل "كورونا" خالٍ من الإصابات

السلطات رصدت 300 حالة غير ناقلة للعدوى

أفاد مسؤولون صينيون اليوم (الثلاثاء)، أنه لم تظهر أي إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 في مدينة ووهان، التي ظهر بها فيروس كورونا المسبب للمرض أول ما ظهر.

وأصافوا أنه جرى رصد 300 حالة حاملة للفيروس دون أعراض، بعد فحوص شملت معظم سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليونًا، وفقاً لـ"رويترز".

وشرعت المدينة في حملتها الطموح في 14 مايو (أيار)، وأجرت فحوصًا شملت 9.9 مليون نسمة، بعدما أثارت سلسلة حالات جديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى، غير أن السلطات لم ترصد أي حالات جديدة خلال الفترة من 14 مايو إلى الأول من يونيو (حزيران) حسبما صرح المسؤولون في إفادة صحفية بينوا فيها أن الحالات الحاملة للفيروس ليست ناقلة للعدوى.

وكانت مدينة ووهان الواقعة بوسط الصين هي الأكثر تضررًا بالفيروس، إذ شهدت أغلبية الوفيات والإصابات التي وقعت في بر الصين الرئيسي بسبب الفيروس وبلغت 4634 حالة وفاة و83022 إصابة إجمالاً.