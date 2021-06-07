"المساهمات العقارية" تنهي تصفية إجراءات الإفراغ لـ"رمادا بلازا"

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنها أنهت تصفية إجراءات الإفراغ لأرض مساهمة "رمادا بلازا" بالمدينة المنورة.
وقالت تصفية عبر حسابها على موقع تويتر: "بلغت قيمة أرض مساهمة رمادا بلازا (8،730،000) ريال، وسيتم الصرف قريباً".
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنها أنهت تصفية إجراءات الإفراغ لأرض مساهمة "رمادا بلازا" بالمدينة المنورة.
وقالت تصفية عبر حسابها على موقع تويتر: "بلغت قيمة أرض مساهمة رمادا بلازا (8،730،000) ريال، وسيتم الصرف قريباً".
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنها أنهت تصفية إجراءات الإفراغ لأرض مساهمة "رمادا بلازا" بالمدينة المنورة.
وقالت تصفية عبر حسابها على موقع تويتر: "بلغت قيمة أرض مساهمة رمادا بلازا (8،730،000) ريال، وسيتم الصرف قريباً".
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنها أنهت تصفية إجراءات الإفراغ لأرض مساهمة "رمادا بلازا" بالمدينة المنورة.
وقالت تصفية عبر حسابها على موقع تويتر: "بلغت قيمة أرض مساهمة رمادا بلازا (8،730،000) ريال، وسيتم الصرف قريباً".