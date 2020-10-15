النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير تبوك" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة

وجه بوضع الخطط والإجراءات الوقائية للحد من الحوادث ونشر الوعي

رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس اللجنة العليا للجنة السلامة المرورية في المنطقة، اليوم في قاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة؛ اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبد الله الحقباني، وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

وفي مستهلّ الاجتماع أكد أمير المنطقة على الدور الهام للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات بالمنطقة وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

وشدد على بذل كافة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين وتعديل الممارسات الخاطئة للاستفادة في كافة المنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

ووجه أمير المنطقة بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، كما وجه بإعداد الخطط المرورية التي تعنى بالحركة المرورية، خصوصًا في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية، وكذلك رصد الاختناقات المرورية والمواقع التي تكثر بها الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوجيهات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أمير تبوك" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة
سبق

رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس اللجنة العليا للجنة السلامة المرورية في المنطقة، اليوم في قاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة؛ اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبد الله الحقباني، وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

وفي مستهلّ الاجتماع أكد أمير المنطقة على الدور الهام للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات بالمنطقة وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

وشدد على بذل كافة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين وتعديل الممارسات الخاطئة للاستفادة في كافة المنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

ووجه أمير المنطقة بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، كما وجه بإعداد الخطط المرورية التي تعنى بالحركة المرورية، خصوصًا في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية، وكذلك رصد الاختناقات المرورية والمواقع التي تكثر بها الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوجيهات اللازمة.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
08:52 PM

"أمير تبوك" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة

وجه بوضع الخطط والإجراءات الوقائية للحد من الحوادث ونشر الوعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
39

رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس اللجنة العليا للجنة السلامة المرورية في المنطقة، اليوم في قاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة؛ اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبد الله الحقباني، وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

وفي مستهلّ الاجتماع أكد أمير المنطقة على الدور الهام للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات بالمنطقة وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

وشدد على بذل كافة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين وتعديل الممارسات الخاطئة للاستفادة في كافة المنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

ووجه أمير المنطقة بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، كما وجه بإعداد الخطط المرورية التي تعنى بالحركة المرورية، خصوصًا في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية، وكذلك رصد الاختناقات المرورية والمواقع التي تكثر بها الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوجيهات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,938
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,494
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,966
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,428

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة