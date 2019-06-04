أمير الشرقية يرعى احتفالات أهالي المنطقة بعيد الفطر في الصالة الخضراء

"الخالدي": هدايا عدة ستكون بانتظار الجمهور.. والفعاليات تشهد مفاجآت

يرعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد 2019، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بصندوق المناسبات، وذلك في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام (الصالة الخضراء) أول أيام عيد الفطر السعيد، والفعاليات المصاحبة له التي تمتد لمدة أسبوع.

وثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية وتشريف أمير المنطقة حفل أهالي المنطقة، مؤكدًا أن رعايته تمثل دعمًا كبيرًا لما تسعى إليه الغرفة ممثلة بصندوق المناسبات في تلبية طموحات أهالي المنطقة، ورغبات الشريحة الكبيرة من زوارها خلال فترة العيد. ويتناسب أيضًا مع توقعاتهم.

وأكد "الخالدي" أن العديد من الهدايا ستكون بانتظار الجمهور الحاضر في الصالة الرياضية الخضراء أول يوم العيد، وأن انطلاقة الحفل عند الساعة السابعة مساء بأوبريت وطني بعنوان (عز الأرض) من كلمات الشاعرين أحمد عبدالحق وفيصل اليامي، وأداء الفنانين عايض وعادل الخميس ومحمد المشعل، وإخراج محمد القس، ثم أداء العرضة السعودية.

وقال "الخالدي" إن فعاليات اليوم الأول ستتواصل بعرض للأكروبات الكوميدية، وعرض لمسرحية الأطفال (my little pony) ، إضافة إلى الألعاب الكرنفالية الموجودة داخل حرم الصالة الرياضية الخضراء.

وأوضح "الخالدي" أن المنطقة الشرقية عُرفت باحترافيتها في تنظيم الأحداث والمناسبات الجماهيرية، كما أن المنطقة سجلت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ وإدارة موسم الشرقية ومهرجان التسوق الذي تعاون فيه العديد من الجهات والإدارات بمشاركة القطاع الخاص. مؤكدًا مواصلة المشوار من خلال الأداء العالي والاحترافية في تقديم المميز دائمًا.

وأشار "الخالدي" إلى أن الحفل والفعاليات المصاحبة له سيتخللها العديد من المفاجآت التي ستكون على مستوى الاحترافية في تقديم الفعاليات، والتجديد الكلي لبرنامج العمل خلال أيام العيد.. لافتًا إلى أن الفعاليات -كما تعود أهالي وزوار المنطقة- ستراعي فئات المجتمع، وستقدَّم هدايا وجوائز يومية للمشاركين.

ولفت "الخالدي" إلى أن صندوق المناسبات من خلال القائمين عليه يسعى إلى تحقيق هدف التعاون والتكافل من خلال توحيد جهود رجال الأعمال لتوفير الدعم الذي يقدَّم لتنفيذ برامج ترفيهية واجتماعية، تستقبل أهالي المنطقة الشرقية وزوارها خلال أيام العيد، وتحافظ على الصورة المميزة التي عرفت عنها، وتجعل من الشرقية حاضنة للأنشطة والفعاليات.

وقال "الخالدي": الغرفة كعادتها تجري استعداداتها منذ وقت مبكر من هذا العام لتنظيم الحفل والبرنامج الترفيهي المصاحب له.. مؤكدًا أن مسار العمل يسير وفق خطة عمل طويلة، تتخللها العديد من الإجراءات والتنسيقات مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى الجهات الداعمة. مشيدًا بالأدوار الكبيرة التي تُبذل كل عام من جميع المشاركين في فِرق العمل من أجل إنجاح الحفل، التي يقوم بها المعنيون كافة من الجهات الحكومية، والأهلية، ورجال الأعمال، وأعضاء اللجان العاملة.

وبيَّن "الخالدي" أن برنامج الحفل في العام الماضي شهد الكثير من التجديد؛ وهو ما أدى لمشاركة كبيرة من الحضور، وحرص فئات المجتمع من العائلات والشباب على المشاركة والحضور إلى مقر الفعاليات؛ وهو أكبر دليل على نجاح الصندوق في اقتناص الفعاليات التي يرغب بها الجمهور، ويصر على المشاركة فيها.

وقال "الخالدي" إن الصندوق سيقدم هذا العام باقة متنوعة من البرامج الترفيهية التي ستكون مغرية للجميع، وتستهدف طموحاتهم؛ إذ يشارك فيها الكبار والصغار، وسيقدمها محترفون في عالم الترفيه.

