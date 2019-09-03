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"ابتدائية الحرمين" بمكة تستقبل طلابها في الأسبوع التمهيدي بالهدايا والدمى

لكسر الرهبة وحاجز الخوف في بادرة لاقت إعجاب وإشادة أولياء الأمور

استقبلت مدرسة الحرمين الابتدائية بمكة المكرمة، الطلاب المستجدين ضِمن الأسبوع التمهيدي بالدمى والشخصيات الكوميدية؛ في محاولة لتسليتهم وكسر حاجز الخوف والارتباك لديهم.
وتم توزيع الهدايا عليهم من قِبَل قائد المدرسة صالح الشهراني، وحضور مساعد مدير مكتب التعليم بوسط مكة جمعان القارحي والطاقم الإداري والتربوي بالمدرسة، وتخلل ذلك مسابقات وقوالب كوميدية قام بتأديتها الشخصيات الكرتونية.

ونالت هذه الخطوة إعجاب أولياء أمور الطلاب، الذين اعتبروها مبادرة رائعة تبعث الطمأنينة لدى الأطفال؛ خاصة أن بعض الأطفال المستجدين يشعرون برهبة نحو المدرسة، وبعضهم لا يتكيف إلا بعد مضيّ أسابيع.

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"ابتدائية الحرمين" بمكة تستقبل طلابها في الأسبوع التمهيدي بالهدايا والدمى
سبق

استقبلت مدرسة الحرمين الابتدائية بمكة المكرمة، الطلاب المستجدين ضِمن الأسبوع التمهيدي بالدمى والشخصيات الكوميدية؛ في محاولة لتسليتهم وكسر حاجز الخوف والارتباك لديهم.
وتم توزيع الهدايا عليهم من قِبَل قائد المدرسة صالح الشهراني، وحضور مساعد مدير مكتب التعليم بوسط مكة جمعان القارحي والطاقم الإداري والتربوي بالمدرسة، وتخلل ذلك مسابقات وقوالب كوميدية قام بتأديتها الشخصيات الكرتونية.

ونالت هذه الخطوة إعجاب أولياء أمور الطلاب، الذين اعتبروها مبادرة رائعة تبعث الطمأنينة لدى الأطفال؛ خاصة أن بعض الأطفال المستجدين يشعرون برهبة نحو المدرسة، وبعضهم لا يتكيف إلا بعد مضيّ أسابيع.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
11:27 AM

"ابتدائية الحرمين" بمكة تستقبل طلابها في الأسبوع التمهيدي بالهدايا والدمى

لكسر الرهبة وحاجز الخوف في بادرة لاقت إعجاب وإشادة أولياء الأمور

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبلت مدرسة الحرمين الابتدائية بمكة المكرمة، الطلاب المستجدين ضِمن الأسبوع التمهيدي بالدمى والشخصيات الكوميدية؛ في محاولة لتسليتهم وكسر حاجز الخوف والارتباك لديهم.
وتم توزيع الهدايا عليهم من قِبَل قائد المدرسة صالح الشهراني، وحضور مساعد مدير مكتب التعليم بوسط مكة جمعان القارحي والطاقم الإداري والتربوي بالمدرسة، وتخلل ذلك مسابقات وقوالب كوميدية قام بتأديتها الشخصيات الكرتونية.

ونالت هذه الخطوة إعجاب أولياء أمور الطلاب، الذين اعتبروها مبادرة رائعة تبعث الطمأنينة لدى الأطفال؛ خاصة أن بعض الأطفال المستجدين يشعرون برهبة نحو المدرسة، وبعضهم لا يتكيف إلا بعد مضيّ أسابيع.

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