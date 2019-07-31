حافلة فوق قنبلة .. ومقتل 34 شخصاً في انفجار بأفغانستان

معظم الضحايا من النساء والأطفال

أعلن مسؤولون أفغان، مقتل 34 شخصاً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، الأربعاء، عندما مرت الحافلة التي كانوا على متنها فوق قنبلة لـ "طالبان"، على طريق سريع، غربي البلاد، وذلك حسب وكالة أنباء آسيا الدولية "أيه إن آي".

وذكر الناطق باسم إدارة ولاية فرح، مهيب الله مهيب؛ أن "حافلة ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهيرات مرّت فوق قنبلة لـ (طالبان)"، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

ورجّح فاروق براكزاي؛ المتحدث باسم حاكم الولاية، أن ترتفع الحصيلة في الساعات المقبلة.