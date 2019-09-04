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"نزاهة" وديوان المحاسبة يبحثان تطوير التعاون لتعزيز مكافحة الفساد

خلال زيارة قام بها "الكهموس" لـ"العنقري" في مكتبه بالرياض اليوم

قام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، بزيارة لرئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه بمقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض اليوم.

وهنأ رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً للهيئة.

وشهد اللقاء مناقشة الجوانب ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهتين، والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نزاهة" وديوان المحاسبة يبحثان تطوير التعاون لتعزيز مكافحة الفساد
سبق

قام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، بزيارة لرئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه بمقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض اليوم.

وهنأ رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً للهيئة.

وشهد اللقاء مناقشة الجوانب ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهتين، والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
02:16 PM

"نزاهة" وديوان المحاسبة يبحثان تطوير التعاون لتعزيز مكافحة الفساد

خلال زيارة قام بها "الكهموس" لـ"العنقري" في مكتبه بالرياض اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، بزيارة لرئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه بمقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض اليوم.

وهنأ رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً للهيئة.

وشهد اللقاء مناقشة الجوانب ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهتين، والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.

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