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"الصحة": تسجيل 216 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 205 خلال الـ24 ساعة الماضية

طبيبة مركز اللقاحات "البوعليان" تروي لـ"سبق" انطباعاتها عقب انتشار فيديو "السفير الأمريكي"

قالت: نجد كل الدعم المعنوي من القيادة وجميع من يحصل على اللقاح لسانه يلهج بالدعاء للمملكة

أكدت الدكتورة ندى بنت أحمد البوعليان العاملة في مركز لقاحات كورونا بالرياض أن وجودها وبقية الزُملاء في المركز يأتي تلبية لواجبهم العملي والديني والوطني، وأن هذا الدور يأتي من أجل جميع مواطني هذه البلاد المباركة والمقيمين على أرضها، وأنهم يُنفذون الخطوة الوطنية التي أقرّها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ويشرف عليها سمو ولي العهد -رعاه الله- وأن وزير الصحة موجود في الميدان معنا؛ من أجل أن نصل جميعاً بوطننا إلى بر الأمان.

جاء ذلك في تصريحاتها لـ"سبق" من مقر تلقي اللقاحات بأرض المعارض بالرياض، حيث أوضحت أنها تعتز وتتشرف بالعمل لخدمة الجميع؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وعند سؤالها عن الفيديو الذي انتشر للسفير الأمريكي في المركز قالت: إن السفير الأمريكي بعد تلقيه اللقاح كان له حوار معها، وكان مرتاحاً للخدمة التي قُدمت له، وأثنى على ما رأى، خاصة أنها خدمة للجميع بلا استثناء، وأنها سعدت كثيراً عندما رأت الخبر يصل لجميع الوكالات والقنوات، ويتم تداول تصريحه بأن المملكة أصبحت تُعلم الآخرين.

ووصفت "البوعليان" الجهود التي قدمتها المملكة منذ بدء انتشار وباء كورونا عالمياً بالمميزة، والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الإنسان، مؤكدة أن السعودية كانت في مقدمة الدول التي تصدت للوباء بكل احترافية ومهنية.

واختتمت الدكتور ندى البوعليان تصريحها لـ"سبق" برفع أسمى آيات الشُكر للقيادة الرشيدة، والتي قدمت الغالي والنفيس من أجل حماية الإنسان من هذه الجائحة، سائلةً الله أن يصرف عن المملكة وجميع بلاد العالم وباء كورونا.

الدكتورة ندى بنت أحمد البوعليان لقاحات كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبيبة مركز اللقاحات "البوعليان" تروي لـ"سبق" انطباعاتها عقب انتشار فيديو "السفير الأمريكي"
سبق

أكدت الدكتورة ندى بنت أحمد البوعليان العاملة في مركز لقاحات كورونا بالرياض أن وجودها وبقية الزُملاء في المركز يأتي تلبية لواجبهم العملي والديني والوطني، وأن هذا الدور يأتي من أجل جميع مواطني هذه البلاد المباركة والمقيمين على أرضها، وأنهم يُنفذون الخطوة الوطنية التي أقرّها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ويشرف عليها سمو ولي العهد -رعاه الله- وأن وزير الصحة موجود في الميدان معنا؛ من أجل أن نصل جميعاً بوطننا إلى بر الأمان.

جاء ذلك في تصريحاتها لـ"سبق" من مقر تلقي اللقاحات بأرض المعارض بالرياض، حيث أوضحت أنها تعتز وتتشرف بالعمل لخدمة الجميع؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وعند سؤالها عن الفيديو الذي انتشر للسفير الأمريكي في المركز قالت: إن السفير الأمريكي بعد تلقيه اللقاح كان له حوار معها، وكان مرتاحاً للخدمة التي قُدمت له، وأثنى على ما رأى، خاصة أنها خدمة للجميع بلا استثناء، وأنها سعدت كثيراً عندما رأت الخبر يصل لجميع الوكالات والقنوات، ويتم تداول تصريحه بأن المملكة أصبحت تُعلم الآخرين.

ووصفت "البوعليان" الجهود التي قدمتها المملكة منذ بدء انتشار وباء كورونا عالمياً بالمميزة، والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الإنسان، مؤكدة أن السعودية كانت في مقدمة الدول التي تصدت للوباء بكل احترافية ومهنية.

واختتمت الدكتور ندى البوعليان تصريحها لـ"سبق" برفع أسمى آيات الشُكر للقيادة الرشيدة، والتي قدمت الغالي والنفيس من أجل حماية الإنسان من هذه الجائحة، سائلةً الله أن يصرف عن المملكة وجميع بلاد العالم وباء كورونا.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
03:08 PM

طبيبة مركز اللقاحات "البوعليان" تروي لـ"سبق" انطباعاتها عقب انتشار فيديو "السفير الأمريكي"

قالت: نجد كل الدعم المعنوي من القيادة وجميع من يحصل على اللقاح لسانه يلهج بالدعاء للمملكة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,953

أكدت الدكتورة ندى بنت أحمد البوعليان العاملة في مركز لقاحات كورونا بالرياض أن وجودها وبقية الزُملاء في المركز يأتي تلبية لواجبهم العملي والديني والوطني، وأن هذا الدور يأتي من أجل جميع مواطني هذه البلاد المباركة والمقيمين على أرضها، وأنهم يُنفذون الخطوة الوطنية التي أقرّها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ويشرف عليها سمو ولي العهد -رعاه الله- وأن وزير الصحة موجود في الميدان معنا؛ من أجل أن نصل جميعاً بوطننا إلى بر الأمان.

جاء ذلك في تصريحاتها لـ"سبق" من مقر تلقي اللقاحات بأرض المعارض بالرياض، حيث أوضحت أنها تعتز وتتشرف بالعمل لخدمة الجميع؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وعند سؤالها عن الفيديو الذي انتشر للسفير الأمريكي في المركز قالت: إن السفير الأمريكي بعد تلقيه اللقاح كان له حوار معها، وكان مرتاحاً للخدمة التي قُدمت له، وأثنى على ما رأى، خاصة أنها خدمة للجميع بلا استثناء، وأنها سعدت كثيراً عندما رأت الخبر يصل لجميع الوكالات والقنوات، ويتم تداول تصريحه بأن المملكة أصبحت تُعلم الآخرين.

ووصفت "البوعليان" الجهود التي قدمتها المملكة منذ بدء انتشار وباء كورونا عالمياً بالمميزة، والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الإنسان، مؤكدة أن السعودية كانت في مقدمة الدول التي تصدت للوباء بكل احترافية ومهنية.

واختتمت الدكتور ندى البوعليان تصريحها لـ"سبق" برفع أسمى آيات الشُكر للقيادة الرشيدة، والتي قدمت الغالي والنفيس من أجل حماية الإنسان من هذه الجائحة، سائلةً الله أن يصرف عن المملكة وجميع بلاد العالم وباء كورونا.

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