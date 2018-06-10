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حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو

البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (31).

وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

وكانت قيمة الدعم المخصص للدفعة 30 من شهر مايو قد بلغت مليارَي ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن إيداع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو
سبق

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (31).

وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

وكانت قيمة الدعم المخصص للدفعة 30 من شهر مايو قد بلغت مليارَي ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
08:27 AM

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو

البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,011

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (31).

وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

وكانت قيمة الدعم المخصص للدفعة 30 من شهر مايو قد بلغت مليارَي ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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