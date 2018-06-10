وكانت قيمة الدعم المخصص للدفعة 30 من شهر مايو قد بلغت مليارَي ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.

وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (31).

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-10 بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (31). وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء. وكانت قيمة الدعم المخصص للدفعة 30 من شهر مايو قد بلغت مليارَي ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 08:27 AM

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم





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بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (31).

وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

وكانت قيمة الدعم المخصص للدفعة 30 من شهر مايو قد بلغت مليارَي ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.