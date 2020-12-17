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"فلكية جدة": سماء السعودية تشهد وصول شهب الدبيات 22 ديسمبر

أبو زاهرة: هذه السنة لن يكون لضوء القمر تأثير كبير في رؤيتها

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن سماء السعودية والوطن العربي تشهد من منتصف ليل السبت 21 ديسمبر إلى ما قبل شروق شمس الأحد 22 ديسمبر وصول زخة شهب الدبيات لذروة نشاطها بالتزامن مع الانقلاب الشتوي، وهي آخر زخات الشهب هذه السنة 2019.

وأضاف: الدبيات من الشهب الصغيرة تنشط سنوياً في الفترة من 17 ديسمبر إلى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الأرضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب (توتال)، حيث تضرب تلك البقايا الغبارية أعلى الغلاف الجوي لكوكبنا وتحترق على ارتفاع نحو 70 إلى 100 كيلو متر، وتظهر لنا في صورة خط ساطع من الضوء.

وتابع: بشكل عام تنتج الدبيات 10 شهب بالساعة تقريباً بشرط أن يكون الرصد من موقع مظلم تماماً بعيداً عن أضواء المدن وليس من البيت.

وأردف: هذه السنة لن يكون لضوء القمر تأثير كبير في رؤية هذه الشهب، ولمحاولة رؤية بعض منها تتم مراقبة الأفق الشمالي باتجاه مجموعة نجوم الدب الأصغر، حيث تبدو الشهب تنطلق ظاهرياً من أمام هذه المجموعة النجمية، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أيّ مكان في قبة السماء.

جدير بالذكر بأن شهب الدبيات رصدت حديثاً منذ نحو 100 سنة فقط مقارنة بباقي زخات الشهب السنوية، وذلك عندما تمت ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر قبة السماء، ولكن تندفع ظاهريا من نقطة قرب نجم القطب الشمالي في مقبض نجوم الدب الأصغر.

فلكية جدة شهب الدبيات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": سماء السعودية تشهد وصول شهب الدبيات 22 ديسمبر
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن سماء السعودية والوطن العربي تشهد من منتصف ليل السبت 21 ديسمبر إلى ما قبل شروق شمس الأحد 22 ديسمبر وصول زخة شهب الدبيات لذروة نشاطها بالتزامن مع الانقلاب الشتوي، وهي آخر زخات الشهب هذه السنة 2019.

وأضاف: الدبيات من الشهب الصغيرة تنشط سنوياً في الفترة من 17 ديسمبر إلى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الأرضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب (توتال)، حيث تضرب تلك البقايا الغبارية أعلى الغلاف الجوي لكوكبنا وتحترق على ارتفاع نحو 70 إلى 100 كيلو متر، وتظهر لنا في صورة خط ساطع من الضوء.

وتابع: بشكل عام تنتج الدبيات 10 شهب بالساعة تقريباً بشرط أن يكون الرصد من موقع مظلم تماماً بعيداً عن أضواء المدن وليس من البيت.

وأردف: هذه السنة لن يكون لضوء القمر تأثير كبير في رؤية هذه الشهب، ولمحاولة رؤية بعض منها تتم مراقبة الأفق الشمالي باتجاه مجموعة نجوم الدب الأصغر، حيث تبدو الشهب تنطلق ظاهرياً من أمام هذه المجموعة النجمية، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أيّ مكان في قبة السماء.

جدير بالذكر بأن شهب الدبيات رصدت حديثاً منذ نحو 100 سنة فقط مقارنة بباقي زخات الشهب السنوية، وذلك عندما تمت ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر قبة السماء، ولكن تندفع ظاهريا من نقطة قرب نجم القطب الشمالي في مقبض نجوم الدب الأصغر.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
01:29 PM

"فلكية جدة": سماء السعودية تشهد وصول شهب الدبيات 22 ديسمبر

أبو زاهرة: هذه السنة لن يكون لضوء القمر تأثير كبير في رؤيتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن سماء السعودية والوطن العربي تشهد من منتصف ليل السبت 21 ديسمبر إلى ما قبل شروق شمس الأحد 22 ديسمبر وصول زخة شهب الدبيات لذروة نشاطها بالتزامن مع الانقلاب الشتوي، وهي آخر زخات الشهب هذه السنة 2019.

وأضاف: الدبيات من الشهب الصغيرة تنشط سنوياً في الفترة من 17 ديسمبر إلى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الأرضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب (توتال)، حيث تضرب تلك البقايا الغبارية أعلى الغلاف الجوي لكوكبنا وتحترق على ارتفاع نحو 70 إلى 100 كيلو متر، وتظهر لنا في صورة خط ساطع من الضوء.

وتابع: بشكل عام تنتج الدبيات 10 شهب بالساعة تقريباً بشرط أن يكون الرصد من موقع مظلم تماماً بعيداً عن أضواء المدن وليس من البيت.

وأردف: هذه السنة لن يكون لضوء القمر تأثير كبير في رؤية هذه الشهب، ولمحاولة رؤية بعض منها تتم مراقبة الأفق الشمالي باتجاه مجموعة نجوم الدب الأصغر، حيث تبدو الشهب تنطلق ظاهرياً من أمام هذه المجموعة النجمية، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أيّ مكان في قبة السماء.

جدير بالذكر بأن شهب الدبيات رصدت حديثاً منذ نحو 100 سنة فقط مقارنة بباقي زخات الشهب السنوية، وذلك عندما تمت ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر قبة السماء، ولكن تندفع ظاهريا من نقطة قرب نجم القطب الشمالي في مقبض نجوم الدب الأصغر.

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