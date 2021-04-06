عددهم 65 فردًا.. بدء التطعيم بلقاح كورونا لمنسوبي "تعليم الطائف"

ينفذها فريق طبي متكامل من إدارة الصحة العامة بالمحافظة

نفذت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بصحة الطائف، حملة التطعيم بلقاح كورونا كوفيد 19 لمنسوبي الإدارة، وذلك في مقر الإدارة في الفيصلية.

وبلغ عدد المستفيدين من حملة التطعيم 65 شخصًا؛ حيث تلقوا جرعات اللقاح من فريق طبي متكامل من إدارة الصحة العامة بصحة الطائف، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ومساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية بنين والخدمات المساندة.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور طلال مبارك اللهيبي، على أهمية اللقاح والمبادرة بأخذه لمنسوبي التعليم خاصة، والمجتمع عامة؛ لمواجهة انتشار هذا الداء في ظل الدعم الصحي والتوعوي الذي تقوم به جميع الجهات يدًا بيد للخروج من هذه الجائحة، مشيرًا إلى أن تعليم الطائف من خلال إدارة الشؤون الصحية المدرسية يسعون جاهدين في المساهمة بتنفيذ المبادرات الصحية، لتعم الصحة في الميدان التربوي.