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الولايات المتحدة: وفيات كورونا تتجاوز 33 ألفاً بزيادة 2200 حالة

إجمالي الإصابات وصل 665 ألفاً

أظهر إحصاء لـ "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 33 ألف شخص يوم الخميس، وذلك مع إعلان الرئيس دونالد ترامب؛ توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرّراً بسبب كورونا في العالم، حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد.

وزاد عدد الوفيات 2200 تقريباً يوم الخميس، ولم يعلن عددٌ من الولايات الإحصاءات لديه بعد، مقارنة بزيادة قياسية أمس، بلغت 2507 حالات وفاة.

وألحقت إجراءات العزل العام ضرراً جسيماً باقتصاد البلاد لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير قبل قرابة قرن من الزمان مع سعي أكثر من 20 مليون أمريكي للحصول على إعانات البطالة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسبّبه الفيروس، أكثر من 665 ألفاً يوم الخميس بعد زيادة بنحو 28 ألف حالة.. وزادت الإصابات الجديدة يوم الأربعاء بواقع 30 ألف حالة.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: وفيات كورونا تتجاوز 33 ألفاً بزيادة 2200 حالة
سبق

أظهر إحصاء لـ "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 33 ألف شخص يوم الخميس، وذلك مع إعلان الرئيس دونالد ترامب؛ توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرّراً بسبب كورونا في العالم، حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد.

وزاد عدد الوفيات 2200 تقريباً يوم الخميس، ولم يعلن عددٌ من الولايات الإحصاءات لديه بعد، مقارنة بزيادة قياسية أمس، بلغت 2507 حالات وفاة.

وألحقت إجراءات العزل العام ضرراً جسيماً باقتصاد البلاد لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير قبل قرابة قرن من الزمان مع سعي أكثر من 20 مليون أمريكي للحصول على إعانات البطالة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسبّبه الفيروس، أكثر من 665 ألفاً يوم الخميس بعد زيادة بنحو 28 ألف حالة.. وزادت الإصابات الجديدة يوم الأربعاء بواقع 30 ألف حالة.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:14 PM

الولايات المتحدة: وفيات كورونا تتجاوز 33 ألفاً بزيادة 2200 حالة

إجمالي الإصابات وصل 665 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء لـ "رويترز" أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 33 ألف شخص يوم الخميس، وذلك مع إعلان الرئيس دونالد ترامب؛ توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرّراً بسبب كورونا في العالم، حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد.

وزاد عدد الوفيات 2200 تقريباً يوم الخميس، ولم يعلن عددٌ من الولايات الإحصاءات لديه بعد، مقارنة بزيادة قياسية أمس، بلغت 2507 حالات وفاة.

وألحقت إجراءات العزل العام ضرراً جسيماً باقتصاد البلاد لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير قبل قرابة قرن من الزمان مع سعي أكثر من 20 مليون أمريكي للحصول على إعانات البطالة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسبّبه الفيروس، أكثر من 665 ألفاً يوم الخميس بعد زيادة بنحو 28 ألف حالة.. وزادت الإصابات الجديدة يوم الأربعاء بواقع 30 ألف حالة.

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